Династия и роли актеров Янковских: от Мюнхгаузена до Вовы Адидаса из «Слова пацана»

На отечественных киноплатформах идет показ сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается». Одну из главных ролей в нем исполняет молодой Иван Янковский — актер в третьем поколении, сын Филиппа и внук Олега Янковских. Однако эта актерская династия не ограничивается только тремя звездными именами. Она одна из самых ярких и многочисленных на небосклоне отечественного кино. Как сложилась карьера членов семьи Янковских и в каких фильмах их можно увидеть — в материале «Газеты.Ru».

История династии Янковских

Отец Олега Янковского — потомственный дворянин с польско-белорусскими корнями Ян Янковский. До революции 1917 года он служил штабс-капитаном лейб-гвардии Семеновского полка, в Первую мировую войну был награжден орденом Святого Георгия. Получил тяжелое ранение в ходе Брусиловского прорыва. Впоследствии он изменил имя на Иван и тщательно скрывал дворянское происхождение.

Его супругой стала Марина Ненастьева, также происходившая из дворянского рода. В семье родились трое сыновей — Ростислав, Николай и Олег.

В 1930-х годах Иван Янковский подвергся репрессиям, дважды его арестовывали. В последний раз — за дружбу с опальным военным деятелем Михаилом Тухачевским, которого в 1937 году расстреляли. После завершения всех разбирательства Ивана Янковского вместе с семьей выслали в Казахстан. В годы Великой Отечественной войны он работал в тылу, на плавильном комбинате в Джезказгане. Там в 1944 году и появился на свет младший сын Олег (по другим данным, место его рождения — казахстанский поселок Карсакпай). В 1951 году семья перебралась в Саратов. А в 1953-м глава семьи скончался, дало о себе знать старое ранение.

Олег Янковский позже признавался, что плохо помнит отца. По отзывам знавших его людей, Ян Янковский был большим ценителем искусства, собрал внушительную библиотеку и старался привить детям любовь к прекрасному. Каждый из его сыновей выбрал актерскую стезю и посвятил жизнь искусству, дав старт знаменитой актерской династии Янковских.

Ростислав Янковский

Старший сын Ивана Янковского Ростислав родился в 1930 году в Одессе. Актерский талант Ростислава проявился рано, еще в школе. Он занимался в кружке художественной самодеятельности и блестяще исполнял комедийные роли. Параллельно увлекся спортом и добился внушительных успехов в боксе, став чемпионом Таджикистана среди юношей. Именно благодаря спорту он встретил любовь всей своей жизни — красавицу и спортсменку Нину.

«Мы бы могли и не встретиться, если бы не спорт. Мы были оба спортсмены. Он боксом занимался, а я — легкой атлетикой», — вспоминала в одном из интервью Нина Янковская.

На момент знакомства девушке было 20 лет, а Ростиславу — 17. Понимая, что разница в возрасте может оттолкнуть красавицу, он при знакомстве приписал себе четыре года.

Вскоре пара поженилась. Ростислав Янковский устроился работать диспетчером на автобазу. Его отдушиной стали актерские занятия в ленинабадском Дворце культуры. Именно там и произошла судьбоносная встреча: на статного, красивого и очень артистичного молодого человека обратил внимание руководитель местного театра. Он пригласил его учиться в театральную студию и одновременно выступать на сцене. Так стартовала актерская карьера Ростислава Янковского.

В 1957 году вместе с супругой Ниной и сыном Игорем он перебрался в Минск и начал работать в Государственном русском драматическом театре Белорусской ССР им. М. Горького. Он прослужил в нем всю свою жизнь.

Ростислав Янковский сыграл более 160 театральных ролей и 60 ролей в кино. Пятнадцать лет он возглавлял Международный кинофестиваль стран СНГ и Балтии «Лістапад» в Минске, был членом президиума Союза театральных деятелей Белоруссии. В 1978 году ему было присвоено звание Народного артиста СССР.

Известные роли Ростислава Янковского в кино

• «Статский советник» (2005): генерал-адьютант Храпов;



• «Любить по-русски-2» (1996), «Любить по-русски-3» (1999): Ярошевич;



• «Сказка о звездном мальчике» (1983): хозяин созвездия;



• «Служили два товарища» (1968): полковник царской армии Васильчиков.

У Ростислава и Нины Янковских два сына: Игорь и Владимир.

Игорь Янковский окончил Щукинское училище и стал актером. Также работал медиаменеджером, с 1996 по 2011 год был президентом Московского международного фестиваля рекламы. Скончался в 2025 году после тяжелого заболевания.

Известные роли Игоря Янковского в кино

• «Приключения принца Флоризеля» (1981): Джеральдин-младший;



• «Колье Шарлотты » (1984): фарцовщик Виктор Кораблев;



• «Время и семья Конвей» (1984): Джералд Торнтон в юности.

Владимир Янковский в детстве увлекался рисованием, окончил художественную школу. Однако в итоге тоже связал судьбу с актерской профессией. Сыграл множество ролей в кино и пошел дальше — стал режиссером. Он один из самых известных белорусских и российских клипмейкеров. В 90-х и начале 2000-х снимал видеоклипы для Анжелики Агурбаш, Азизы, Филиппа Киркорова, Надежды Бабкиной и других звезд отечественной сцены.

Известные роли Владимира Янковского в кино • «В июне 41-го» (2008): Вурф;



• «Майор Ветров» (2007): Парамонов;



• «Слежка» (2023): начальник полиции Могилан. Владимир Янковский также является режиссером этого фильма.





Николай Янковский

Средний сын Ивана Янковского родился в 1941 году. Как и старший брат, он тоже увлекся сценой, стал актером и посвятил себя театру.

Николай Янковский долгие годы возглавлял ДК «Кристалл», был директором Театра пластической драмы в Саратове. С 2002 года трудился заместителем директора саратовского театра кукол «Теремок». Получил звание заслуженного работника культуры РСФСР.

Он скончался в 2015 году. И хотя его дети не пошли по стопам отца, их жизнь все равно связана с искусством. Старшая дочь Наталья стала хореографом, а младшая Ольга — музыкантом.

Олег Янковский

Олег Янковский — самая яркая звезда в актерском созвездии Янковских. Его называли последним аристократом советского кино. Он стал кумиром страны и покорил миллионы женских сердец своей невероятной улыбкой.

Олег Янковский родился в тяжелом военном 1944 году в Казахстане. Ему было всего 9 лет, когда отец ушел из жизни. Все заботы о семье легли на плечи матери. Когда Олегу исполнилось 14 лет, его забрал к себе в Минск старший брат Ростислав. Именно здесь подросток дебютировал в театре в эпизодической роли.

Некоторое время спустя он вернулся к матери в Саратов, закончил школу и собрался подавать документы в мединститут. Неизвестно, как сложилась бы судьба гениального актера, если бы ему случайно не попалось на глаза объявление о приеме в Саратовское театральное училище.

Несмотря на то, что приемные экзамены уже закончились, парень отправился в кабинет директора с просьбой просмотреть его. Тот спросил фамилию, покопался в бумагах и без лишних разговоров зачислил на обучение видного молодого человека с аристократической внешностью. Казалось бы — настоящее чудо! Однако причина была в другом: когда Олег принес домой радостную весть, выяснилось, что его брат Николай втайне от семьи подал в училище документы и прошел отбор. Он очень любил брата и уступил ему свое место.

Уже на втором курсе Олег Янковский встретил свою любовь — Людмилу Зорину. Она была старше его на год. Роман протекал стремительно, вскоре пара поженилась.

Поначалу карьера Людмилы складывалась более удачно, чем у ее мужа: после окончания училища ее пригласили в Саратовский драматический театр. Она приложила массу усилий, чтобы в труппу взяли и Олега Янковского. Девушка быстро стала звездой, играла ведущие роли. Олегу, напротив, предлагали лишь эпизодические.

Все изменилось в 1967 году, когда Саратовский театр отправился на гастроли во Львов. По воле судьбы артисты театра остановились в одной гостинице с режиссером Владимиром Басовым. Вместе с членами съемочной группы фильма «Щит и меч» мэтр кино обсуждал, где бы найти артиста на роль Генриха Шварцкопфа. Нужен был молодой человек с типичной арийской внешностью. И тут в холл отеля вошел Янковский. Это было стопроцентное попадание в образ.

Позже Басов отметит в воспоминаниях: «В его мальчишеской повадке покоряло обаяние непринужденности. Дальнейшая его биография показала, что выбор был точен, пришел Артист».

В 1968 году на советские киноэкраны вышли сразу две грандиозные картины: «Щит и меч» и «Служили два товарища». В обеих главные роли сыграл Олег Янковский. В одночасье он проснулся знаменитым. Посыпались предложения о съемках в кино.

Параллельно с успехами в актерской карьере произошли серьезные изменения и в личной жизни: в 1968 году на свет появился сын Олега и Людмилы — Филипп.

В одном из фильмов партнером Янковского стал Евгений Леонов. Именно он посоветовал главному режиссеру Ленкома Марку Захарову присмотреться к актеру. Так в 1973 году Олег Янковский попал в Московский театр имени Ленинского комсомола.

Самые известные фразы героев Олега Янковского

• «Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец! Слава безумцам, которые живут так, будто они бессмертны!» («Обыкновенное чудо»).



• «Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа... Улыбайтесь…» («Тот самый Мюнгхаузен»).



• «Ходите подарить им свободу? А что они с ней будут делать? Зачем она им, не думали?» («Убить дракона»).



Пресса приписывала Янковскому множество романов с самыми роскошными актрисами. Однако он всю жизнь прожил с единственной любимой женщиной — Людмилой Зориной, и та отвергала все домыслы о его неверности.

Олег Янковский был не только заботливым мужем, но и прекрасным отцом и дедушкой.

«Когда у Олега появились внуки, в театре его стали звать Дед. Янковский это поощрял, ему прозвище нравилось. Потому что он очень любил Ваню и Лизу. Больше, чем это обычно бывает у актеров», — вспоминал Александр Збруев, артист театра «Ленком».

В 2008 году здоровье впервые подвело Олега Янковского: он попал в клинику из-за проблем с сердцем. В том же году выяснилось, что у актера рак поджелудочной железы. В 2009 году Олега Янковского не стало.

Известные роли Олега Янковского в кино

• «Щит и меч» (1968): Генрих Шварцкопф;



• «Тот самый Мюнхгаузен» (1979): Мюнхгаузен;



• «Зеркало» (1974): Александр;



• «Звезда пленительного счастья» (1975): Кондратий Рылеев;



• «Мой ласковый и нежный зверь» (1978): Сергей Камышев;



• «Дом, который построил Свифт» (1982): Джонатан Свифт;



• «Убить дракона» (1988): дракон;



• «Царь» (2009): митрополит Филипп.



Филипп Янковский

Филипп Янковский еще в детстве решил пойти по стопам звездного отца. Свою первую роль он сыграл в шестилетнем возрасте в фильме «Зеркало» Андрея Тарковского.

После окончания школы Филипп Янковский поступил на курс Олега Табакова в Школу-студию МХАТ и одновременно — на режиссерский факультет во ВГИК.

Филипп Янковский построил прекрасную карьеру и как актер, и как режиссер. Он снял полторы сотни видеоклипов. Среди лучших полнометражных режиссерских работ — экранизация романа Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) «Статский советник», фильмы «Меченосец», «Каменная башка». В 2010-х он начал активно сниматься в телесериалах.

Филипп Янковский женат на актрисе Оксане Фандере. У них двое детей: Иван и Елизавета. Оба продолжили актерскую династию.

Известные роли Филиппа Янковского в кино

• «Три мушкетера» (2013): король Людовик XIII;



• «Контейнер» (2021–2023): Вадим Белозеров;



• «Монастырь» (2022): отец Варсонофий;



• «Черное облако» (2023): психолог Борис Ковальский;



• «Лихие» (2025): вор в законе Тунгус.

Иван Янковский

Иван Янковский родился в 1990 году в Москве в семье Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. После окончания актерско-режиссерского факультета ГИТИСа он успешно продолжил дело деда и отца: в свои 35 сыграл уже более 30 сложных характерных ролей.

Иван Янковский женат на актрисе Диане Пожарской, растит сына Олега.

Критики часто сравнивают молодого Ивана Янковского с его дедом. Актеры похожи не только яркой внешностью, харизмой и обаятельной улыбкой, но и пронзительным взглядом, глубиной ролей.

«Меня задевает истончение культурного пласта в нашей стране. Мне больно и обидно, что развлекалово приходит на смену глубине, риску, новым формам и идеям. А ведь только так можно понять, что мир гораздо шире и сложнее, чем ты привык о нем думать», — отметил он в одном из интервью.

С теплом и нежностью Иван Янковский вспоминает о своем деде Олеге Янковском.

«Дед очень много чего дал мне, и в первую очередь это познание того, что такое тишина, когда просто вокруг тихо и хорошо, — это вообще было такое перманентное состояние существования рядом с ним», — рассказывает актер.

В памяти актера отпечатался момент, как дед сидел на веранде и молча курил трубку, размышляя о чем-то.

«У деда всегда была идея большого дома, где все вместе собираются за обеденным столом, все рассказывают, учат друг друга чему-то, старшее поколение воспитывает младшее. Это такие правильные заветы, которые я пытаюсь дальше прививать своему сыну», — подытожил Янковский.

Известные роли Ивана Янковского

• «Текст» (2019): сотрудник МВД Петр Хазин;



• «Топи» (2021): Денис Титов;



• «Чемпион мира» (2021): Анатолий Карпов;



• «Фишер» (2023): следователь Евгений Боков;



• «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023): Вова Адидас;



• «Аутсорс» (2025): надзиратель Костя Волков.



Елизавета Янковская

Елизавета Янковская родилась в 1995 году в Москве в семье Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Вслед за дедом, родителями и старшим братом решила посвятить себя актерской профессии.

Елизавета поступила в Московскую международную киношколу. Учеба давалась непросто: девушка прошла через два отчисления, но все-таки довела дело до конца и получила диплом. Затем отучилась два года в Школе-студии МХАТ, перевелась в ГИТИС на актерско-режиссерский курс и окончила обучение в 2017 году.

У Елизаветы Янковской пока не очень большое кинопортфолио. Девушка дебютировала на экране в 2018 году в фильме «История одного назначения» в роли Татьяны Берс. В 2022 году блестяще исполнила роль юной одаренной поэтессы Ники Турбиной в фильме «Ника», а год спустя сыграла Киру Пронину в сериале «Балет» и Кристину в фильме «Фрау».

В 2022 году Елизавета Янковская приступила к съемкам в фантастическом боевике «Крысолов», где ей отвели одну из главных ролей. Ходили слухи, что премьера картины состоится уже на следующий год, но в итоге этого не случилось до сих пор. Точных данных о дате выхода фильма нет.

Также весной 2025 года стало известно, что Елизавета Янковская сыграет в новом фильме испанского режиссера Альберта Серра «Не от мира сего».