Тест: что это — картина Малевича или работа нейросети? Художник Казимир Малевич родился 145 лет назад

Художник Казимир Малевич родился 23 февраля 1879 года. Он известен в первую очередь как автор знаменитого «Черного квадрата» и основоположник супрематизма — одного из крупнейших направлений абстракционизма. Сегодня схожие работы могут генерировать нейросети. «Газета.Ru» предлагает принять участие в тесте и отличить картины искусственного интеллекта от произведений Малевича.