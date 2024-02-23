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Тест: что это — картина Малевича или работа нейросети?

Художник Казимир Малевич родился 145 лет назад

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Художник Казимир Малевич родился 23 февраля 1879 года. Он известен в первую очередь как автор знаменитого «Черного квадрата» и основоположник супрематизма — одного из крупнейших направлений абстракционизма. Сегодня схожие работы могут генерировать нейросети. «Газета.Ru» предлагает принять участие в тесте и отличить картины искусственного интеллекта от произведений Малевича.

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