Названы запахи, которые могут улучшить концентрацию и продуктивность

Цитрусовые ароматы и запахи пряных трав могут повысить производительность труда и делают людей более продуктивными, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета, автор курса «Основы парфюмерного искусства» Евгений Таратухин.

«Психологический эффект запаха очень индивидуален, каждый человек может найти свой аромат для придания бодрости, концентрации внимания или, наоборот, для расслабления, снижения тревоги. Но в ароматерапии довольно хорошо разработана тема «универсального» психологического эффекта натуральных экстрактов. Например, для бодрости и фокусирования очевидно использование цитрусовых запахов — лимона, лайма, бергамота, запаха пряных трав — перечной мяты, лаванды», — объяснил доктор.

По его словам, в исследованиях, где такими ароматами наполнялись офисные пространства, было показано повышение производительности труда, уменьшение ошибок за счет роста концентрации и внимательности.

«Однако с цитрусовыми ароматами нужно быть аккуратными. В натуральных цитрусах содержатся терпены, которые повышают чувствительность к солнцу вплоть до солнечного ожога при попадании на кожу. Но в качественной парфюмерии все эти проблемы сведены к минимуму. Если запах вызывает у вас какие-то неприятные ощущения, то нужно очистить дыхательные пути от остатков вещества. Промыть нос, выпить воды, проветрить помещение или выйти на свежий воздух. Можно отвлечь себя от этого запаха каким-то другим, приятным. Такую роль часто играют кофейные зерна», — заключил врач.

Ранее врач рассказал, что духи с «островков» в ТЦ могут быть опасны для здоровья.