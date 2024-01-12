Диетолог развеяла распространенный миф о пользе ананаса для фигуры

Вопреки распространенному мифу, употребление ананасов не приводит к похудению. Об этом заявила главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, в ананасе действительно есть фермент бромелайн, который улучшает расщепление белков пищи и обладает противовоспалительным действием.

«Несмотря на наличие бромелайна, жиросжигающим эффектом ананасы не обладают», — сказала она.

Она подчеркнула, что нельзя скорректировать фигуру, ничего не меняя в питании, а просто добавив в свой рацион этот фрукт или что-то иное.

Стародубова отметила, что ананасы богаты клетчаткой и витаминами, но не стоит взрослому человеку съедать более более 250-300 граммов этого фрукта в день. Она посоветовала есть ананасы в свежем или замороженном виде, так как при консервации теряется часть витаминов и полезных веществ.

До этого диетолог Соломатина рассказала о противопоказаниях к употреблению ананаса.

Ранее россиянам объяснили, как в магазине определить спелый ананас.