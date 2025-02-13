Задержанный в зоне СВО экс-мэр Сочи Копайгородский и его жена хотят вернуться на спецоперацию

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгордский и его жена Янина хотят вернуться на СВО. По данным «Ъ», женщина, которую обвиняют в присвоении земли и пособничестве в получении взятки, уже подала иск в Луганский гарнизонный военный суд. Она считает, что была уволена из войсковой части безосновательно и «задним числом». Алексей Копайгородский, обвиняемый в растрате и получении взятки, намерен подать аналогичный иск. Ранее суд продлил супругам меру пресечения еще на три месяца. Экс-мэр Сочи сейчас находится в СИЗО, а его супруга — под домашним арестом.

Супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина, обвиняемая в присвоении земли и пособничестве в получении взятки, подала иск в Луганский гарнизонный военный суд о признании незаконным приказа о ее увольнении из бригады боевого управления им. святого князя Владимира. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, первоначально Копайгородская подала иск в Московский гарнизонный военный суд, однако судьи вернули его без рассмотрения. Отказ объяснили тем, что ответчиком должно выступать не министерство обороны, а воинская часть в Луганске, где женщина проходила службу (Янина Копайгородская была зачислена в часть 1 августа 2024 года на должность старшего офицера штаба, последовав в зону спецоперации за супругом в качестве добровольца).

О своем увольнении Копайгородская узнала 13 ноября 2024 года — во время заседания Мещанского районного суда по избранию ей меры пресечения. Тогда женщину отправили под домашний арест по уголовному делу о присвоении двух земельных участков в Сочи стоимостью 3,7 млн руб.

По мнению Копайгородской, она была уволена безосновательно и «задним числом», отмечает «Ъ».

В иске женщина указала, что 8 ноября 2024 года она находилась в Москве, выполняя «боевое задание», — «получала материальные средства и документы для подразделений» и должна была вернуться в Луганск 15 ноября. При этом, как уточнила Копайгородская, к дисциплинарной или административной ответственности за период службы она не привлекалась. В то же время войсковая часть, уволив ее из-за невыполнения условий контракта, не представила никаких «обоснований», в чем именно заключались нарушения.

«В иске говорится, что с приказом об увольнении госпожу Копайгородскую не ознакомили, а сама процедура увольнения из добровольческого формирования также не была соблюдена», — пишет «Ъ».

Как заявила изданию адвокат Копайгородской Елизавета Меткина, слушание по иску пока не назначено. При этом ее муж Алексей Копайгородский, которого уволили со службы 24 сентября 2024 года, также собирается обжаловать увольнение в суде.

Дело Копайгородских

Алексей Копайгородский руководил администрацией Сочи с 2019 года. В мае 2024-го он внезапно подал в отставку, объяснив такое решение «переходом на новое место работы». В сентябре стало известно, что Копайгородский ушел на СВО. По данным РИА Новости, экс-мэр Сочи принимал участие в спецоперации в составе добровольческого отряда.

«Устроили новые 90-е»: экс-мэра Сочи задержали на СВО по делу о кладбищах В Луганске задержали экс-мэра Сочи Копайгородского, который весной неожиданно подал в отставку и... 25 сентября 16:20

Уже в конце месяца мужчину задержали. СМИ писали, что в отношении него возбудили уголовное дело, не уточняя, в чем конкретно подозревают Копайгородского. По одной из версий, бывший мэр участвовал в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах. По другой — его подозревали в незаконных махинациях с госконтрактами вместе с уже бывшим замначальника краснодарского главка МЧС Сергеем Сименко.

25 сентября стало известно, что Алексея Копайгородского арестовали по делу о растрате. По данным ТАСС, речь шла о растрате более 3 млн руб. Свою вину экс-глава администрации Сочи не признал.

В ноябре в рамках этого дела задержали и отправили под домашний арест его супругу Янину Копайгородскую. В декабре на бывшего мэра завели еще одно дело — его обвинили в получении взятки в размере 43 млн руб. от сочинского предпринимателя Арсена Мкртчяна. Янине Копайгородской, в свою очередь, вменили посредничество.

Несмотря на попытки супругов обжаловать меру пресечения, они до сих остаются под арестом. Алексей Копайгородский находится в СИЗО, а его жена — под домашним арестом.

12 февраля суд в очередной раз продлил супругам меру пресечения еще на три месяца — до 17 мая. Следователь обосновала такую просьбу тем, что Копайгородские могут оказать давление на свидетелей или скрыться.