Суд продлил арест супруге экс-мэра Сочи

Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под домашним арестом супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине. Об этом РИА Новостисообщил адвокат Иван Миронов.

«Продлили до 17 мая домашний арест», — сказал юрист.

В конце декабря прошлого года МВД России сообщило, что Копайгородский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя, считают следователи. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородскому вменяют присвоение имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

24 января 2025 года следователи предъявили обвинение по второму уголовному делу Янине Копайгородской. По словам адвоката Елизаветы Меткиной, ее подзащитная их отвергла.

Ранее экс-мэр Сочи с женой заявили о планах восстановиться на службе в ВС РФ.