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Суд арестовал бывшего мэра Сочи

В Москве суд заключил под стражу экс-мэра Сочи Копайгородского

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу до 18 ноября экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Бывший чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

25 сентября стало известно, что в Луганске задержали Копайгородского, который весной неожиданно подал в отставку и ушел на специальную военную операцию (СВО). Его подозревают сразу в нескольких мошеннических схемах: продаже мест на кладбище и «отмывании» денег через госконтракты. После отставки бывшего главы Сочи задержали еще двух его предполагаемых подельников — это люди из числа высокопоставленных кубанских чиновников. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Копайгородский возглавил Сочи в сентябре 2019 года. До этого он занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. Копайгородский ушел в отставку в мае 2024 года.

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