«Устроили новые 90-е»: экс-мэра Сочи задержали на СВО по делу о кладбищах В отношении экс-мэра Сочи Копайгородского начались следственные действия

В Луганске задержали экс-мэра Сочи Копайгородского, который весной неожиданно подал в отставку и ушел на СВО. Его подозревают сразу в нескольких мошеннических схемах: продаже мест на кладбище и «отмывании» денег через госконтракты. После отставки Копайгородского задержали двух его предполагаемых подельников, это люди из числа высокопоставленных кубанских чиновников.

Задержан уехавший на СВО бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, сообщили источник РИА Новости и Telegram-канал Mash.

«Копайгородского задержали сегодня ночью в Луганске, сейчас он в Москве. Дома у него и у остальных фигурантов дела уже прошли обыски», — пишет Mash.

Следствие также провело обыск у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина — силовики пришли к нему на рабочее место.

«Правоохранители работают в приемной Савина. Всех непричастных сотрудников отпустили на обед», — уточняет Mash.

Также допросили жену Копайгородского Анастасию Гредину и провели обыск у бывшего заместителя мэра Сочи Олега Бурлева. В конце августа Бурлева обвинили в «крышевании» турфирм. Со слов одного из бизнесменов, он заставил всех поднять цены на экскурсии и не пускал в Сочи посторонних предпринимателей.

«Подмял под себя все турфирмы и устроил в городе новые 90-е... Несогласных чиновник запугивает и перекрывает кислород — чтобы бизнес загнулся», — описывал Mash.

Кладбищенская мафия и отмывание денег

Помимо обвинений в адрес Бурлева, называются разные причины интереса следствия к Копайгородскому. По одной версии, экс-мэра подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах. Еще летом выяснилось, что в городе при содействии людей из администрации образовалась ОПГ, которая за взятки продавала места на кладбище села Барановка Хостинского района. Их должны распределять бесплатно, но подельники брали за них от 200 тыс. до 3 млн руб., ежемесячно зарабатывая на этом до 15 млн руб.

Главой «кладбищенской мафии» назвали Родиона Пищура — советника Копайгородского по финансово-экономическим вопросам в бытность того мэром города. «Устроившего 90-ые» в Сочи Бурлева тоже упоминают в числе участников ритуальной ОПГ.

В начале августа Пищура арестовали на два месяца. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о получении взятки в составе организованной преступной группы (ч. 5 ст. 290 УК). «Предварительно, вскрылось, что в махинациях Пищура участвовал и сам бывший мэр», — поясняет Telegram-канал Shot.

По другой информации, Копайгородский участвовал в незаконных махинациях с госконтрактами вместе с уже бывшим замначальника краснодарского главка МЧС Сергеем Сименко. Последнего в августе задержали на рабочем месте и уволили. По неофициальным сведениям, его обвинили в получении взятки и превышении должностных полномочий. Через подконтрольные компании Сименко заключал с городом дорогостоящие контракты, которые никто не выполнял, а деньги на них воровали.

«[Сименко] вместе с экс-мэром Копайгородским «отмыл» на липовых госконтрактах более 600 млн руб., еще его подозревают в поджогах и покушении [в 2019 году]», — рассказывает Telegram-канал Readovka.

«Состоятельные люди»

Журналисты отмечают внушительное состояние бывшего сочинского мэра. Его семье принадлежат 12 земельных участков , самый маленький площадью 279 кв. м, самый большой — свыше 2,3 тыс. кв. м. Также в собственности частный дом, огромная квартира площадью почти 300 «квадратов», девять нежилых зданий и три машины: Land Rover, Mercedes-Benz и Hyundai Santa Fe. Почти все имущество Копайгородский успел оформить на жену и детей.

Не бедно живет и предполагаемый подельник экс-мэра, бывший замначальника МЧС. После задержания у родственников Сименко арестовали больше 250 млн руб. на счетах, более 50 объектов недвижимости и свыше 20 машин. Генпрокуратура потребовала обратить все это в доход государства.

Копайгородский был мэром Сочи с сентября 2019 года по май 2024-го. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что глава города уволился по собственному желанию. Источник Sochi1.ru в то же время обращал внимание на то, что отставка стала неожиданностью, ее «не обсуждали даже в кулуарах».

Об участии Копайгородского в СВО стало известно 12 сентября, выяснилось, что экс-мэр стал офицером в ЛНР. «Решил, что его военные знания сейчас пригодятся там» Копайгородский окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко, — пояснял журналистам источник в Горсобрании Сочи. Сам чиновник говорил, что ушел с поста мэра в связи с переходом «на новое место работы».