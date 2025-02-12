На Сахалине 300 человек унесло на льдине в море. Рыбаки отказывались от эвакуации ради улова

МЧС: 300 рыбаков застряли на отколовшейся льдине в Охотском море, их эвакуируют

Около 300 рыбаков на Сахалине оказались на дрейфующей льдине, ее оторвало из-за сильного ветра. Любители рыбалки пытались самостоятельно вернуться и перепрыгивали постепенно расширяющуюся трещину, однако ситуация вышла из-под контроля. МЧС начало широкомасштабную спасательную операцию — часть рыбаков уже вернули на берег, однако некоторые отказались эвакуироваться без улова. Что известно о попавших в беду — в материале «Газеты.Ru».

Рыбаков унесло в море

Несколько сотен рыбаков были на льду возле села Мальки. В какой-то момент, предположительно из-за сильного ветра, льдину с ними оторвало и начало уносить в открытое море.

Как рассказали очевидцы с места происшествия, трещина стремительно расширялась, примерно за минуту разрыв составил около семи метров. Некоторым рыбакам удалось спастись самостоятельно — они перебрасывали снаряжение, затем перепрыгивали через образовавшуюся промоину самостоятельно. Те, кто стояли дальше от трещины, перебраться не успели. Многие со своими автомобилями и снегоходами начали дрейфовать в Охотское море.

«Рвет лед, быстрее убегайте. Сидят люди, уже метров семь буквально за минуту оторвало (льдину. — «Газета.Ru»)», — рассказал один из очевидцев.

Рыбаки уточнили, что огромная трещина образовалась от села Мальки до устья реки Долинки. На помощь попавшим в беду пришли спасатели МЧС.

«На место происшествия выехали шестеро спасателей и четыре единицы техники МЧС России. К вылету из Южно-Сахалинска готовится ведомственный вертолет Ми-8», — сообщили в пресс-службе министерства.

Рыбаки отказывались от эвакуации из-за улова

Вскоре на место прибыли спасатели.

«Задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус», — уточнили в МЧС.

Рыбаки же сообщили, что вертолет долгое время не мог приземлиться.

«Вертушка прибыла, и кто-то сам, доброволец вывозит нас на «моторе» (моторной лодке. — «Газета.Ru») по четыре-пять человек. Что вертушка сейчас скажет <…> сесть не может», — рассказал один из дрейфующих рыбаков.

Некоторые попавшие в ледяной плен не теряли чувства юмора и распевали песни.

«Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня со льдины заберет!» — кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

Несмотря на организованную МЧС помощь, не все рыбаки согласились ее принять. Многие отказывались покидать льдину.

«Спасатели МЧС России пытаются эвакуировать дрейфующих в Охотском море мужчин, но некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собираются уходить без улова», — сообщили в министерстве.

Однако позже всех рыбаков эвакуировали. Сначала на берег доставили 109 человек (44 на вертолете и 65 на плавсредствах), затем всех остальных.

«Все рыбаки эвакуированы со льдины. Всего 139 человек. На месте работали 31 специалист и 17 единиц техники», — резюмировали спасатели.

МЧС запретило выходить на лед

Рыбаков неоднократно предупреждали об опасности ловли на неокрепшем льду. В министерстве сообщали, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной и 15 см в соленой воде.

«Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности. Перед тем, как отправиться на рыбалку, сообщи родным свой маршрут и время примерного возвращения», — сообщала пресс-служба МЧС Сахалинской области.

Спасатели призывали рыбаков тепло одеваться, брать с собой воду, еду и заряженные мобильные телефоны. Любителей рыбной ловли просили не выходить на лед ночью и при плохой видимости.

«Ваша безопасность — ваша ответственность!» — отмечали в министерстве.

Уже после эвакуации рыбаков МЧС запретило выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина.

«13 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина располагается сплоченный дрейфующий лед. Выход на лед запрещен», — объяснили спасатели.

В начале февраля вернуться со льдины на берег не смогли рыбаки в Санкт-Петербурге. На большую землю 40 человек доставили сотрудники МЧС.