Часть рыбаков отказалась уходить с дрейфующей на юге Сахалина льдины из-за улова

Некоторые рыбаки отказались уходить с дрейфующей у южного побережья Сахалина льдины из-за улова. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Спасатели МЧС России пытаются эвакуировать дрейфующих в Охотском море мужчин, но некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собираются уходить без улова», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого стало известно, что в Сахалинской области от села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина. Предварительно, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек, добавили в МЧС.

Позже спасатели начали операцию по спасению почти 300 рыбаков, которые оказались отрезаны от суши. К месту происшествия направили шесть сотрудников МЧС. Кроме того, для эвакуации рыбаков подготовили ведомственный вертолет Ми-8.

В начале февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге 40 рыбаков застряли на льду в Финском заливе. Во льду образовалась промоина, поэтому мужчины не смогли самостоятельно вернуться на берег. Для спасения людей спасатели привлекли два катера на воздушной подушке. Всех рыбаков в итоге успешно высадили на берег.

Ранее во Владивостоке сотрудники МЧС выпилили вмерзшего в лед рыбака.