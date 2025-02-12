Спасатели завершили эвакуацию рыбаков с отколовшейся льдины на юге Сахалина

МЧС: с дрейфующей в Охотском море льдины спасли 139 рыбаков

Сотрудники экстренных служб эвакуировали всех рыбаков, находившихся на дрейфующей в акватории Охотского моря льдине. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Всего 139 человек», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в проведении спасательной операции было задействовано 17 единиц техники и более 30 сотрудников экстренных служб.

Незадолго до этого стало известно, что в Сахалинской области от села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина.

Позже спасатели начали операцию по спасению. К месту происшествия направили шесть сотрудников МЧС. Кроме того, для эвакуации рыбаков подготовили ведомственный вертолет Ми-8.

При проведении спасательных работ некоторые рыбаки не хотели уходить с дрейфующей льдины из-за возможного улова.

Ранее в Санкт-Петербурге с отколовшейся льдины спасли 40 человек.