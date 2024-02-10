Мюнхенская речь Владимира Путина: что изменилось за 17 лет

10 февраля 2007 года Владимир Путин выступил в Мюнхене со своей знаменитой речью, которая стала одним из поворотных моментов в российской внешней политике. В ней президент прокомментировал ядерную программу Ирана, расширение НАТО, а также реформу ООН. «Газета.Ru» пообщалась с экспертом и выяснила, как озвученные тезисы выглядят в сегодняшнем контексте.

Новый курс

Кризис однополярного мира, риски расширения НАТО, рост влияния новых мировых центров, глобальная энергобезопасность — эти и другие темы, озвученные Владимиром Путиным в Мюнхене в 2007 году, по сей день не теряют актуальности. Еще 17 лет назад президент точно обозначил ключевые темы мировой политики, определившие глобальную повестку последующих десятилетий.

По мнению политолога, аналитика Центра экспертного сопровождения политических процессов Петра Колчина, Мюнхенская конференция стала эпохальным событием, ознаменовала новый этап в международных отношениях.

«Владимир Путин первым из мировых лидеров подверг глубокой критике сложившуюся однополярную и проамериканскую систему международных отношений и жестко определил рамки национальных интересов России, а также недопустимость их нарушения. Президент отметил, что Россия — это государство с многотысячелетней историей и сама знает, как ей вести свою внешнюю политику и как обеспечивать свой суверенитет», — констатировал Петр Колчин.

Политолог подчеркнул, что эта декларация была воспринята странами Запада как вызов, как угроза их господству.

«Но для мирового большинства заявление Владимира Путина стало предвестником перемен, глобальных перемен во всей системе. Глобального распределения власти и влияния», — считает эксперт.

Крах однополярности

В Мюнхене Владимир Путин указал на несовпадение национальных интересов России и однополярной политики Запада, которая направлена на подчинение всех стран и народов своему влиянию. Президент подчеркнул, что проамериканская система международных отношений нежизнеспособна и призвал Запад отказаться от своих амбиций. Но Вашингтон отказался выстраивать конструктивные взаимоотношения и встал на путь конфронтации. Годы спустя, мы видим, что однополярная модель демонстрирует уязвимость и нестабильность.

«Еще 17 лет назад Владимир Путин предупреждал о том, что однополярная модель, которая фактически направлена исключительно на преследование интересов США и избранного круга государств, нежизнеспособна. Президент отмечал, что эта система уязвима к дальнейшим изменениям. И не прогадал. Глава государства говорил, что Китай, Индия и другие развивающиеся страны в результате окажутся важнейшими экономиками мира. И теперь мы это наглядно видим, когда уже не Европа, а страны Азии, Африки и Латинской Америки зачастую определяют глобальную повестку», — заявил Колчин.

Политолог убежден, что Запад совершил большую ошибку, проигнорировав предостережения Владимира Путина, и никак не приспособился к наступающей новой эпохе.

«Результаты этого пагубного решения мы видим и сейчас, когда в результате Запад теряет свое влияние, свои возможности, потому что рассчитывал на иные сценарии, которые не оправдались», — добавил эксперт.

Таким образом, Владимир Путин еще в середине 2000-х взял курс на возвращение стабильности и безопасности, и 17 лет спустя мы видим успехи этой политики. Суверенитет страны восстанавливается, ее позиции на международной арене укрепляются. Сегодня Россия стала одним из своего рода архитекторов нового мирового миропорядка. И несмотря на большие перемены международного ландшафта, внешняя политика России осталась прежней.

По мнению Колчина, Мюнхенскую речь в полной мере можно считать декларацией современного суверенного политического курса России.

«Это показатель, символ возрождения нашей страны. Это символ того, что Россия вновь вернула себе суверенитет и добыла право вести свою независимую политику, которая отвечает интересам только российского народа, которая направлена на развитие нашей страны, на обеспечение ее национальных интересов. И за эти 17 лет мы видим, как страна выросла и в экономике, и в политике, внешней и внутренней. И именно с 2007 года эти процессы стали наиболее интенсивными. И, несмотря на внешнее давление, масштабные санкции, Россия уверенно идет вперед, безоговорочно следуя приоритетам, установленным в Мюнхене Владимиром Путиным», — резюмировал Петр Колчин.