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Названа неочевидная польза бобовых для здоровья

Врач Неронов: бобовые могут снизить риск онкологических заболеваний
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Согласно исследованиям, регулярное употребление бобовых может снизить риск онкологических заболеваний, включая рак кишечника. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Считается, что высокое содержание клетчатки и антиоксидантов в бобовых может помочь защитить клетки от мутаций и воспалительных процессов», — отметил специалист.

Самыми полезными зернобобовыми, по его словам, считаются чечевица, черные и красные бобы, а также нут и соевые бобы. При этом стоит ограничить потребление некоторых переработанных бобовых продуктов, особенно тех, которые содержат натрий и добавленные сахара, предупредил врач.

Британский диетолог Дженна Хоуп при этом утверждает, что от рака кишечника могут защитить не только бобовые. Она посоветовала употреблять овсяную кашу, горошек, чернослив и малину. Эти продукты, по ее словам, выступают рекордсменами по содержанию клетчатки и полезных волокон.

Ранее диетолог объяснила, чем полезен рис и как его правильно употреблять.

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