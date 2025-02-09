Россия работает над возвращением брошенной в Анталье новорожденной девочки. Что об этом известно?

Задержание россиянки, выбросившей новорожденного ребенка в туалет, и ее матери (справа) в аэропорту Антальи

Генеральное консульство России в Анталье активно работает над возвращением новорожденной девочки, брошенной матерью в аэропорту. На данный момент для девочки оформлены все необходимые документы: российское гражданство, свидетельство о рождении и заграничный паспорт.

Генеральное консульство России в Анталье активно работает над возвращением девочки, брошенной матерью в аэропорту. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.

На данный момент оформлены все необходимые документы для ребенка: российское гражданство, свидетельство о рождении и заграничный паспорт. Это позволит девочке вскоре вернуться в Россию.

Младенца нашли в туалете аэропорта

В октябре 2024 года в аэропорту Антальи произошел инцидент, привлекший внимание российских и турецких властей. 18-летняя Екатерина Бурназкина родила в туалете аэропорта и оставила новорожденного ребенка в унитазе. После этого она вместе с матерью попыталась покинуть Турцию и вернуться в Россию. Младенца обнаружили сотрудники клининговой службы, и обе женщины были задержаны.

В отношении Екатерины Бурназкиной было возбуждено уголовное дело по статье об оставлении ребенка в опасности. Суд в декабре 2024 года продлил ее арест, а мать была освобождена под подписку о невыезде.

Сейчас младенец находится в местном детском приюте. Врачи сообщали, что здоровью девочки ничего не угрожает. Российские дипломаты выражали готовность содействовать в установлении опеки над ребенком. Однако вопросы пребывания младенца в Турции находятся в компетенции турецких властей.

Судебное разбирательство

Судебное разбирательство в отношении Екатерины Бурназкиной проходит в Турции в соответствии с местным законодательством. Первое заседание состоялось 18 декабря 2024 года, на котором суд продлил ее содержание под стражей для Екатерины Бурназкиной. Следующее заседание назначено на 19 февраля 2025 года.

Адвокат Екатерины Бурназкиной, Айшегюль Полат, сообщала, что линия защиты будет строиться на отсутствии умысла на убийство со стороны ее подзащитной. Она отметила, что на решение суда могут повлиять различные обстоятельства, способные смягчить наказание. Однако деталями адвокат не поделилась. По ее словам, Бурназкина, находясь в заключении, проявляет интерес к состоянию ребенка и даже выбрала ей имя — Николь.

«Девушке 18 лет, и она говорит, что не подозревала о своей беременности. Я виделась с ними, их психологическое состояние чуть улучшилось, они много спрашивают про ребенка, хотят поехать и увидеть ребенка. Они даже придумали имя для девочки, называют ее Николь», — сообщила адвокат.

Судебное разбирательство в отношении Екатерины Бурназкиной продолжается, и дальнейшие шаги будут зависеть от решения турецкого суда и взаимодействия между российскими и турецкими властями.