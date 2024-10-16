Суд арестовал россиянку, оставившую новорожденного в туалете аэропорта Антальи

Суд в Турции арестовал россиянку Екатерину Бурназкину, которая оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи. Об этом сообщило агентство DHA.

«Оставившая ребенка в аэропорту Екатерина Бурназкина арестована дежурным судом во вторник после того, как ей оказали медицинскую помощь и допросили, а ее мать Елена Бурназкина — в понедельник вечером», — говорится в сообщении.

До этого женщина заявила на допросе в полиции, что якобы не знала о своей беременности.

14 октября стало известно, что в аэропорту Антальи в унитазе нашли новорожденного. Ребенка экстренно госпитализировали, полицейским удалось задержать его мать Екатерину Бурназкину, которая приехала в Турцию, как туристка. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Генеральное консульство России принимает меры по оформлению ребенку необходимых документов и держит вопрос на контроле.

Ранее в Британии студентка родила ребенка втайне от его отца и закрыла младенца в чемодане.