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Суд арестовал россиянку, оставившую новорожденного в туалете аэропорта Антальи

DHA: арестована россиянка, оставившая новорожденного в туалете аэропорта Антальи

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dha.com.tr

Суд в Турции арестовал россиянку Екатерину Бурназкину, которая оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи. Об этом сообщило агентство DHA.

«Оставившая ребенка в аэропорту Екатерина Бурназкина арестована дежурным судом во вторник после того, как ей оказали медицинскую помощь и допросили, а ее мать Елена Бурназкина — в понедельник вечером», — говорится в сообщении.

До этого женщина заявила на допросе в полиции, что якобы не знала о своей беременности.

14 октября стало известно, что в аэропорту Антальи в унитазе нашли новорожденного. Ребенка экстренно госпитализировали, полицейским удалось задержать его мать Екатерину Бурназкину, которая приехала в Турцию, как туристка. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Генеральное консульство России принимает меры по оформлению ребенку необходимых документов и держит вопрос на контроле.

Ранее в Британии студентка родила ребенка втайне от его отца и закрыла младенца в чемодане.

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