«Вообще не посещаю врачей»: интервью Романа Костомарова Костомаров заявил, что не обращается к врачам без повода

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров стал ведущим экстремального реалити-шоу «Работяги» на телеканале «Пятница». В интервью «Газете.Ru» он раскрыл, почему присоединился к проекту. Также спортсмен, лишившийся ступней и кистей рук из-за осложнений на фоне пневмонии, заявил, что сейчас не посещает врачей и восстанавливается самостоятельно. Костомаров признался, что сам бы поучаствовал в шоу, если бы была возможность, рассказал, что не пользуется протезами рук в быту, и назвал один день, который бы поменял в своей жизни.

— Быть ведущим телешоу «Работяги» — новый вызов для вас. Как поступило это предложение и почему вы его приняли? Чем вам близок этот проект?

— Со мной связались продюсеры проекта и рассказали мне, о чем он будет, кто примет участие. Очень меня заинтересовали. Обычные люди совершенно разных профессий борются за 10 млн рублей и Кубок народного чемпиона, проходя достаточно опасные и экстремальные задания на силу, выносливость и смекалку. Мне это все очень по душе близко — да и я сам экстремал. Поэтому согласился с большим удовольствием и рад, что принял участие в этом прекрасном, масштабном и по-настоящему классном проекте.

— Взялись ли бы вы сами за какое-то из испытаний, которые предлагаются участникам проекта?

— Легко! Я бы взялся за любое испытание проекта, если бы моя нынешняя физическая форма это позволила. Я очень люблю экстрим и все, что с ним связано. Во многих подобных испытаниях я и сам был первопроходцем. Мне искренне жаль, что не могу поучаствовать в таком проекте как простой игрок и работяга.

— Ваша история стала примером и вдохновением для людей не только в России, но и во всем мире. А есть ли среди участников проекта кто-то, кто зацепил лично вас и чья история также может вдохновлять?

— Конкретно одну историю я выделить не могу. Но меня больше всего поразили именно девушки, которые сражались наравне с мужчинами-богатырями, очень ярко себя проявляли и ни в чем им не уступали.

close пресс-служба телеканала «Пятница»

— Вернувшись в публичное пространство, вы активно включаетесь в различные проекты: сейчас ведете реалити-шоу, участвуете в благотворительной программе, также вы выступали на бизнес-форуме — разумеется, и на лед вы тоже вернулись. Какие еще активности вне спорта вам интересны, в каком качестве хотелось бы себя попробовать?

— Жизнь — такая интересная штука! Она порой преподносит невероятные сюрпризы. Ежеминутно, ежедневно. Поэтому мне бы хотелось, чтобы все было сюрпризом для меня. После того, что произошло со мной, думать о будущем как-то не хочется. Я живу сегодняшним днем. Пусть каждый день приносит что-то новое в мою жизнь.

— Расскажите, пожалуйста, о вашем восстановлении. Как часто вы посещаете врачей, какие процедуры проводятся?

— Я вообще не посещаю врачей. И занимаюсь собой сам, тренируюсь три-четыре раза в неделю, стараюсь вести достаточно активный образ жизни. А к врачам без признаков и симптомов каких-то не обращаюсь — поводов для этого нет. Тьфу-тьфу.

— Насколько вы уже привыкли к протезам? Сложно ли сейчас с ними в быту?

— Если говорить про протезы ног, то, конечно, я ими пользуюсь постоянно. Для человека, который хочет двигаться, ходить, это действительно спасение. А что касается рук, то они в большей степени как костюм на выход: надеваю их только на мероприятия и на съемки, в быту не пользуюсь совсем.

— После болезни и реабилитации насколько изменилось ваше мировоззрение? На что вы взглянули иначе, чем прежде?

— Я на все взглянул так — это абсолютно другая жизнь.

— Вы регулярно ведете соцсети, показываете подписчикам, поклонникам, как поддерживаете свою физическую форму, тренируетесь. В чем вы видите важность подобных постов и реакции людей на них?

— В первую очередь, я это делаю, конечно же, для себя. Если это кого-то мотивирует — здорово. Нет — ну и бог с ним. Занимаюсь и снимаю я для себя.

— В сентябре вы запустили на RUTUBE собственное шоу «По душам», с тех пор его гостями побывало множество интересных личностей. Как возникла такая идея? Что лично вам дает общение с гостями проекта?

— Мне поступило предложение стать интервьюером и общаться по душам с известными людьми, которые будут приходить ко мне в гости. Поэтому так и назвали — «По душам». Для меня это тоже новый опыт, трудный, но очень интересный. Делаю это с большим удовольствием. А как иначе? Это ведь так здорово — узнать ближе таких ярких и интересных личностей.

close пресс-служба телеканала «Пятница»

«Поменял бы день, когда попал в больницу»

— В одном из постов вы написали: «все еще мечтаю о волшебной палочке хотя бы на одну минутку, так много можно было бы изменить». Конечно, прошлый год принес много эмоций, много боли и испытаний. Но что, помимо тех событий, вы бы хотели изменить, если бы была возможность?

— Я бы хотел поменять тот день, когда попал в больницу — чтобы этого всего не было… Но больше мне ничего не надо.

Все остальное я могу сделать своими руками и ногами — у меня все прекрасно. Есть замечательная семья, родители и любимая работа.

— В числе прочего, вы продемонстрировали публике свои вокальные возможности. Не задумываетесь ли о певческой карьере — о записи песен, о концертах?

— Нет, спасибо. Все-таки думаю, что петь я не умею.

— Насколько сейчас, по сравнению с прошлым летом, вам легче кататься? Какие есть планы по участию в ледовых шоу, проектах Ильи Авербуха, выставочных прокатах?

— Кататься мне, конечно, уже гораздо легче. Я лучше чувствую лед, увереннее, хоть мои возможности все равно ограничены. Каких-то серьезных планов и мыслей насчет катания или участия в больших грандиозных ледовых шоу нет. Катаюсь я сейчас очень мало и выборочно — только на некоторых шоу Ильи Авербуха. Или вот на юбилее Татьяны Навки — скорее всего, она меня заставит (смеется). В целом, планов на фигурное катание у меня уже нет. Где фигурное катание, а где теперь я?

— В марте состоялась премьера фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды». В чем для вас заключается главный его смысл, основной посыл?

— Этот фильм — история о моей жизни. Но он, в первую очередь, про семью, про родных и близких, которые в трудные минуты всегда поддерживают. И он, конечно, о сильных женщинах — о жене и маме.