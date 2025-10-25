В Госдуме заявили, что не уступят Японии Курильские острова

С новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити можно обсуждать какие-то документы, но об уступке Курильских островов и речи быть не может. Об этом заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Алексей Журавлев в ответ на планы японского правительства заключить мирный договор с Россией.

«80 лет мы живем без мирного договора, и это ничуть не мешало нам прежде вести весьма активную торговлю с Японией. К власти там впервые пришла женщина, Санаэ Такаити, которая, кстати, как я, увлекается мотоциклами, и впервые за все послевоенное время позволяет себе говорить о восстановлении имперского блеска страны. На самом деле ведь Япония с тех пор, как США подвергли ее ядерной бомбардировке, фактически находится под американской оккупацией. Доходило до того, что американские банкиры устанавливали курс йены и японский фондовый индекс Никкей, а обнародованные не так давно секретные документы японского МИД показывали: именно США сорвали в 1955 году мирные переговоры Токио с Москвой. Так что, если новый премьер – фигура самостоятельная, можно обсуждать с ней и какие-то документы. Естественно, никакой речи об уступке Курильских островов и быть не может», — сказал Журавлев.

До этого Санаэ Такаити заявила, что отношения Японии и России находятся в сложной ситуации, однако правительство страны намерено решить проблему «северных территорий» (японское название южной части Курильских островов. — «Газета.Ru») и заключить мирный договор с Россией.

Такаити добавила, что правительство Японии продолжит критиковать конфликт на территории Украины.

