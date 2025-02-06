Экс-мэра Самары и его жену нашли в бочках забитыми насмерть. Их внучка арестована

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья убиты в своей квартире после возвращения из Финляндии — они жили за пределами России уже несколько лет. В причастности к преступлению подозревают их внучку. Она арестована, но отказывается давать показания. По предварительным данным, убийство произошло около месяца назад, после чего тела экс-мэра и его супруги были спрятаны в бочках. Дочь бывшего мэра отбывает наказание в колонии.

Бывший мэр и его супруга были убиты в Самаре после возвращения из Финляндии. Преступление произошло около месяца назад, но известно о нем стало лишь сейчас. Изначально RTVI сообщил, что пожилую пару застрелили, затем уточнил, что чету Тарховых забили насмерть, после чего тела «месяц хранились законсервированными в бочках».

По сведениям ТАСС, в преступлении подозревают внучку Тарховых. 5 февраля Самарский суд арестовал ее. Уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) возбуждено в понедельник, 3 февраля. По словам источника агентства, задержанная не сотрудничает со следствием. О пропаже экс-мэра в полицию сообщил его деловой партнер.

Telegram-канал «Честный детектив» уточняет, что подозреваемую зовут Екатерина и ей всего 18 лет.

Портал «Волга Ньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что погибшие «зашли в квартиру, куда потом пришла их внучка». После чего «они из квартиры не выходили, а внучка несколько дней выносила пакеты». Уточняется, что она «обзавелась некими бочками».

По версии следствия, после убийства подозреваемая продавала имущество убитых: коллекцию икон и автомобили — в частности, Toyota RAV4. Именно продажа машины деда по «липовой доверенности» стала поводом для подозрений в ее адрес, сообщает Telegram-канал 112.

Telegram-канал «Честный детектив», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, отмечает, что некоторое время назад Екатерина «приехала на место работы дедушки Виктора Тархова (фирма по переработке нефтепродуктов) с доверенностью и документами, где стояли какие-то подозрительные подписи. Сотрудники фирмы заподозрили, что подписи эти не самого Виктора Тархова и, возможно, поддельные. Но внучка заверила, что это подписи родного дедушки, который сейчас якобы находится в больнице и доверил лично ей заниматься делами».

Предполагается, что у подозреваемой были сообщники.

О мотивах преступления сейчас есть только предположения. Так, Telegram-канал Mash выдвинул версию, что убийство было местью за обиды прошлых лет: ранее в СМИ писали, что из-за долга в семь млн рублей дочка и внучка Тархова остались без квартиры. Однако в том деле Виктор Тархов не фигурировал: портал «Волга Ньюс» в 2016 году писал, что дочка и внучка бывшего мэра Самары лишились квартиры площадью 130 кв. метров в результате долгого судебного спора с некими Владимиром Тюриным и Андрем Пучкиным. Жилье было оформлено как залог под заимствование денег и после невозврата долга через суд перешло к новым владельцам.

Таким образом, наиболее вероятным мотивом убийства остаются деньги от продажи активов Виктора Тархова и его супруги.

Автор Telegram-канала «Коммунальный опер», которая, по ее словам, училась с Екатериной Тарховой в школе, написала, что внучка экс-мэра Самары «была девочкой-мажоркой, когда заканчивала школу и поступала в институт. В соцсетях постоянно писала, что дедушка для нее главный человек в жизни.»

«Учителя от нее были в ужасе, одноклассники как-то устроили флеш-моб и написали в сочинениях: «мечтаю, чтобы Катя Тархова умерла». Девочке тогда многие завидовали, а мне всегда ее было жалко. Я понимала, что из нее вырастет монстр, как это случится с любым ребенком, которым не занимаются, а воспитание заменяют немереным количеством денег. Как я понимаю, денег дедушка больше давать не мог. Единственное, почему он ей был дорог, ушло. Не стал нужен и дедушка», — сказано в публикации Telegram-канала.

Кто такой Виктор Тархов

Виктор Тархов — бывший мэр Самары, занимавший этот пост в 2006–2010 годах после победы на выборах.

В советские годы он возглавлял Куйбышевский облисполком, руководил Куйбышевским заводом синтетического спирта. После был гендиректором Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, успел поработать в «ЮКОСе», избирался депутатом губернской думы и даже боролся за пост губернатора.

В 2006 году Тархов победил на выборах самарского градоначальника с результатом 56% голосов. В 2010 году пытался избраться повторно, но проиграл и стал заниматься бизнесом. Как сообщал портал «Самара онлайн», в 2022 году он уехал на постоянное место жительства в Норвегию — об этом на суде рассказала его дочь Людмила Тархова. По обвинению в вымогательстве она была приговорена к семи годам лишения свободы.

По версии следствия, в конце 2020 года в руки Людмилы Тарховой попала некая информация, которая касалась частной жизни депутата Самарской губернской думы и бизнесмена, бывшего владельца ликеро-водочного комбината «Родник» Александра Милеева. Эти сведения женщина оценила в 200 млн рублей. На суде она настаивала, что планировала вернуть долг, который якобы был у Александра Милеева перед Виктором Тарховым, а эту процедуру ей доверил ее отец. По ее мнению, информацию о частной жизни депутата она использовала только как стимул для принятия выгодного для нее решения. После нескольких месяцев разбирательств суд признал ее виновной и отправил в колонию.