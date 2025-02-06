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Суд в Самаре арестовал внучку экс-мэра Самары и его жены по подозрению в их убийстве

СК: на причастность к убийству экс-мэра Самары проверяют его родственницу
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Юрий Стрелец/РИА Новости

На причастность к убийству бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи проверяется их внучка Екатерина Тархова, она арестована. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Самарского районного суда Самары.

«Суд избрал заключение под стражу на два месяца по статье об убийстве», — сообщили в судебной инстанции.

В СК РФ изданию также подтвердили арест родственницы Тарховых, но не назвали ее имя.

«‎Следственными органами СК России по Самарской области расследуется уголовное дело по факту убийства бывшего мэра Самары и его супруги (часть 2 статьи 105 УК РФ). На причастность к совершению преступления проверяется их родственница, которая заключена под стражу»‎, — говорится в публикации.

Уточняется, что следователи рассматривают несколько версий случившегося и выясняют все обстоятельства.

5 февраля RTVi сообщал, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья были не застрелены, а забиты насмерть, после чего их тела около месяца хранились законсервированными в металлических бочках.

Виктор Тархов возглавлял администрацию Самары с 2006 по 2010 год. Трагедия в семье произошла на фоне громкого уголовного дела, связанного с его дочерью Людмилой. В декабре 2022 года ее приговорили к семи годам колонии общего режима за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской областной думы. На момент преступления Людмила Тархова руководила компанией «Самара ВВВ-Авиа», специализирующейся на производстве частных самолетов.

Ранее стало известно, что дочь убитого экс-мэра Самары получила семь лет колонии за вымогательство.

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