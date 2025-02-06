Стало известно, что бывшего мэра Самары убили из-за элитной недвижимости и авто

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья были убиты их внучкой Екатериной ради получения 145 млн рублей, именно столько женщина рассчитывала заработать после продажи недвижимости родственников: особняков в Московской области, квартиры бизнес-класса в Самаре и автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Тархов владел двумя участками в деревне Белеутово Ленинского городского округа Подмосковья. На одном из них, площадь которого чуть более 1 тыс. кв. м, расположен коттедж площадью 372,90 кв. м. На втором участке стоит дом площадью почти 890 кв. м. Первый дом недавно был выставлен на продажу за 27,3 млн рублей, но вскоре объявление убрали. Предполагается, что это именно Екатерина пыталась продать коттедж.

Бывший мэр также оставил квартиру в жилом комплексе бизнес-класса «Твинс» на улице Антонова-Овсеенко в Самаре. Площадь жилья — 172,6 кв. м, рыночная стоимость — около 25,6 млн рублей. Квартира была приобретена в 2013 году. Также Тархов был совладельцем экологической компании «Новитрек» в Новокуйбышевске — владел 38,7% акций.

Внучка чиновника успела продать белый автомобиль Toyota RAV. Сейчас его стоимость оценивается примерно 2,5 млн рублей.

По данным SHOT, Екатерина употребляла наркотики. Родственники женщины пытались признать ее ограниченно дееспособной. В 2020 году мать подозреваемой Людмила Тархова обратилась по этому поводу в суд.

5 февраля RTVi сообщал, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья были забиты насмерть, после чего их тела около месяца хранились законсервированными в металлических бочках.

Виктор Тархов возглавлял администрацию Самары с 2006 по 2010 год. Трагедия в семье произошла на фоне громкого уголовного дела, связанного с его дочерью Людмилой. В декабре 2022 года ее приговорили к семи годам колонии общего режима за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской областной думы. На момент преступления Людмила Тархова руководила компанией «Самара ВВВ-Авиа», специализирующейся на производстве частных самолетов.

Ранее стало известно, что дочь убитого экс-мэра Самары получила семь лет колонии за вымогательство.