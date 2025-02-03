«Все оцеплено»: Анна Калашникова – о последствиях взрыва в ЖК «Алые паруса»

Актриса Анна Калашникова, живущая в «Алых парусах», во время взрыва в ЖК была дома, но узнала о нем от знакомых и из СМИ. Как она рассказала «Газете.Ru», сейчас дом оцеплен, в жилой комплекс никого не пускают.

«Я была дома, ничего не слышала, наша секция далеко от той, в которой был взрыв. Узнала все из новостей, из звонков – мне оборвали телефон друзья, коллеги, близкие, журналисты. Пока никто ничего не знает, никого не пропускают, все оцеплено. Слава Богу, со мной все в порядке. Но очень страшно, потому что я нахожусь у себя дома сейчас, я еще никуда не выходила. Пока ничего никому не известно, в комплекс не запускают машины. Нахожусь сейчас здесь и очень тяжело добиться, чтобы кого-то ко мне пропустили, так как у меня работают рабочие и ко мне ходят медсестра, водитель и другой персонал. На данный момент моих рабочих не пропускают на КПП — тяжело с пропусками», — сказала она.

Утром 3 февраля в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел взрыв в фойе на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, позже Telegram-канал Baza уточнил, что пострадали пять человек: консьерж и жильцы.

В результате взрыва был ранен глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. По версии сразу нескольких СМИ, именно он мог быть целью подрыва. Среди пострадавших — его охранники.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу. По разным данным, взрывное устройство могло быть заложено в диван в холле или в потолок.

Ранее появилась версия, как взрывное устройство могло попасть в ЖК «Алые паруса».