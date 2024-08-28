В «Роснано» выявили многомиллиардные хищения. Возбуждено несколько уголовных дел ТАСС: по факту многомиллиардных хищений в «Роснано» возбуждено несколько дел

По результатам проверок в «Роснано», которые выявили факты многомиллиардных хищений у компании, следователи возбудили несколько уголовных дел. Только по одному из них компании был причинен ущерб на сумму более 2 млрд руб. Накануне суд заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров «Роснано», которые ранее покинули Россию.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по результатам проверок в «Роснано», где были выявлены факты многомиллиардных хищений. «Роснано» признана потерпевшей стороной, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Только по одному из этих делу в отношении компании был причинен ущерб на сумму более 2 млрд рублей», — сказал источник.

В ночь на 28 июля стало известно, что суд в Москве отправил в СИЗО директора по развитию «Пластик лоджик» Бориса Галкина. Эта компания занимается разработкой и производством дисплеев на основе так называемой гибкой электроники. Галкину предъявлено обвинение в растрате денежных средств, выделенных «Роснано». Дело в отношении него было возбуждено возбуждено 21 апреля 2023 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»).

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В феврале сообщалось, что «Роснано» инициировало банкротство «Пластик лоджик» и передало материалы проверки этой компании в правоохранительные органы.

Накануне Мещанский суд Москвы заочно арестовал на два месяца двух бывших топ-менеджеров «Роснано» — Олега Киселева и Ирину Рапопорт. Им предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Фигуранты находятся не в России, поэтому срок ареста будет исчисляться с момента их экстрадиции на родину или задержания на территории РФ.

Олег Киселев работал в «Роснано» с 2008 года. В последние годы он занимал должность заместителя председателя правления, которую оставил в 2019 году, когда покинул компанию. Ирина Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», зарегистрированную в Швейцарии.

close 100% Валерий Левитин, Григорий Сысоев/РИА Новости

Следствие утверждает, что Киселев, Рапопорт и другие лица, действуя в составе организованной группы, использовали свое служебное положение в корыстных целях.

Они, вопреки интересам «Роснано» и ее инвесторов, якобы присвоили средства, инвестированные в уставной капитал компании, путем проведения финансовых операций с аффилированными юридическими лицами.

Эти действия привели к значительным убыткам для «Роснано», что стало основанием для возбуждения уголовных дел.

Риск банкротства

В мае «Роснано» выпустило отчет, в котором говорилось, что компания может столкнуться с риском банкротства в случае отсутствия дополнительного финансирования для расчетов с кредиторами. К концу 2023 года оборотные активы «Роснано» значительно превышали краткосрочные обязательства. В отчете подчеркивалось, что в ближайшее время обязательства компании могут оказаться не полностью покрытыми активами.

Однако в июле «Роснано» сообщило, что погасило банковские кредиты и начало новый инвестиционный цикл с частными инвесторами. По словам представителя «Роснано», компания выплатила банкам-кредиторам около 80% «исторического» долга в размере 21 млрд руб., который был накоплен до 2021 года. Размер дисконта составил 20%, учитывая экономию на процентах по долгу при досрочном погашении — 40%.

До этого «Роснано» договорилась о досрочном погашении долгов с рядом банков, включая Совкомбанк, Промсвязьбанк, «Санкт-Петербург», «Ак Барс» и «Россия». Окончательные параметры реструктуризации согласовываются в правительстве.