Россиянам пообещали скидки на отдых на очищенных от мазута пляжах Анапы

Турэксперт Ромашкин: после ликвидации мазута на отдых в Анапе будут скидки до 25%

Скидки на отдых в Анапе россиянам начнут предлагать после завершения работ по очистке пляжей от мазута. Ориентировочно это будет в начале-середине марта, рассказал НСН вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Ждать до конца февраля скидок на турпутевки бессмысленно, сейчас такие решения были бы преждевременными – особенно с учетом того, что туристов больше волнуют не цены, а состояние пляжей, объяснил эксперт. Даже если цены начнут массово снижать, никакого взрывного спроса не последует, так как рисковать здоровьем путешественники не будут даже если путевки начнут продавать за полцены, подчеркнул Ромашкин.

«Власти обещают, что еще месяц-полтора, и ликвидация последствий будет завершена, пляжи будут приведены в порядок. Тогда будет хороший момент для того, чтобы снизить цену, привлечь туристов и восстановить спрос», — пояснил он.

«Хорошей» скидкой в отрасли считается снижение цен на 20-25%, — обычно это хватает для позитивной реакции туристов, отметил эксперт. Сейчас наблюдается двукратное снижение спроса на поездки в Анапу по сравнению с периодом до катастрофы и разлива мазута, заключил он.

До этого глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что к лету Анапе планируется увеличить площади пляжей. Он также пообещал, что к жаркому сезону курортные пляжи после ЧП приведут в нормативное состояние – мазута к этому времени быть не должно.

Ранее бум по продаже гостиниц в Анапе объяснили фейковыми объявлениями.