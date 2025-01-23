Выходные и праздники в феврале 2025 года: как мы отдыхаем и какие даты будем отмечать

Февраль — самый короткий месяц года и финал зимы. В этом месяце мы отмечаем День защитника Отечества и один из самых любимых народных праздников — Масленицу. Будут ли длинные выходные в феврале 2025 года, какие еще праздничные даты нас ждут и выгодно ли брать в этом месяце отпуск — в материале «Газеты.Ru».

Сколько выходных в феврале 2025 года

Согласно производственному календарю на 2025 год, в феврале 20 рабочих дней и восемь выходных: 1–2, 8–9, 15–16, 22–23 февраля.

Несмотря на то, что в феврале отмечается государственный праздник — День защитника Отечества — и эта дата — праздничный нерабочий день, длинных выходных в этом месяце не будет .

В соответствии с постановлением правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году» воскресенье 23 февраля переносится на четверг 8 мая.

close Антон Денисов/РИА Новости

Выгодно ли брать отпуск в феврале 2025 года

Февраль — хороший вариант для отпуска, если вы планируете поехать, например, на горнолыжный курорт или в дом отдыха. Этот месяц — не пик сезона: цены, в сравнении с новогодними каникулами, в феврале гораздо привлекательнее.

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Если для отпуска вы выбираете жаркие страны, например, Таиланд, Индию (Гоа), Вьетнам, Кубу, то здесь в феврале отличный пляжный отдых. Но с точки зрения расчета отпускных, февраль — не самый удачный месяц, в нем всего 20 рабочих дней. А именно от количества рабочих дней в месяце зависит итоговая сумма выплаты к отпуску.

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В 2025 году наиболее выгодно брать отпуск в июле и октябре — в этих месяцах 23 рабочих дня, а также в апреле, сентябре и декабре — 22 рабочих дня.

Праздники, памятные дни и даты в феврале 2025 года

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). Официально установленный День воинской славы России. Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и закончилась победой Красной армии над вермахтом. Это одно из ключевых и крупнейших генеральных сражений Второй мировой войны.

3 февраля — Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Это неофициальная дата, тем не менее у нее есть своя история. В 2014 году президент подписал закон, запрещающий использование нецензурной брани в кино, театре, СМИ, на культурных мероприятиях. А в 2020 году приняты поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которым владельцы соцсетей должны удалять контент, в котором содержится нецензурная брань. Самый очевидный способ отметить эту дату — не использовать в речи мат, жаргон и сленг, а изъясняться красивым литературным языком.

4 февраля — Всемирный день борьбы с раком. Дата провозглашена Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями. Главные задачи — повышение осведомленности об онкозаболеваниях и их профилактике, а также привлечение внимания к лечению рака. В 2025 году дата будет отмечаться в 20-й раз.

8 февраля — День российской науки. Праздник был учрежден указом президента в 1999 году в связи с празднованием 275-летия Российской академии наук. В этот день научные учреждения проводят праздничные и просветительские мероприятия.

10 февраля — День памяти А.С. Пушкина. Поэта не стало спустя два дня после ранения на дуэли с Дантесом в 1837 году.

11 февраля — Всемирный день безопасного интернета. Он отмечается с 2004 года во второй вторник февраля по инициативе Еврокомиссии. В России к этой дате приурочена Неделя безопасного рунета — цикл просветительских мероприятий, круглых столов, мастер-классов для разных целевых аудиторий пользователей. В 2025 году неделя пройдет с 11 по 18 февраля.

13 февраля — Всемирный день радио, праздник, который провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2011 году по инициативе делегации Испании. Напомним, что в России День радио отмечается 7 мая.

14 февраля — День святого Валентина (День всех влюбленных). Праздник католического происхождения, который отмечается во многих странах. В этот день принято дарить любимым людям подарки и особые открытки — валентинки.

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15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов. Официально установленная памятная дата. В этот день чтят память военнослужащих, исполнявших интернациональный долг за пределами границ Родины. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.

15 февраля — Международный день детей, больных раком. Дата отмечается с 2002 года, мероприятия проходят под патронатом Международного общества детских онкологов. Они способствуют росту осведомленности о детском раке и помощи юным онкобольным и их семьям.

17 февраля — День российских студенческих отрядов. Праздник учрежден в 2016 году по указу президента РФ. Именно в этот день в 2004 году было основано движение «Российские студенческие отряды» (РСО), которое считается правопреемником Всесоюзных студенческих строительных отрядов, существовавших в СССР до 1991 года.

19 февраля — Всемирный день китов, или Всемирный день защиты морских млекопитающих. В этот день в 1986 году вступил в силу запрет на коммерческую добычу китов.

20 февраля — Всемирный день социальной справедливости. Дата была провозглашена специальной резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2007 году. Цель — наращивание усилий международного сообщества по искоренению нищеты, обеспечению полной занятости, равноправия и социального благосостояния.

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений. Идея учредить эту дату была озвучена в 1989 году в Швеции. В этот день проходят мероприятия, направленные на защиту прав жертв преступлений. В память о них зажигают свечи.

23 февраля — День защитника Отечества. Этот праздник входит в число Дней воинской славы России. Праздник появился в 1922 году, и до 1946 года он назывался Днем Красной армии, затем Днем Советской армии. В 1993 году утверждено название День защитника Отечества, с 2002 года это нерабочий праздничный день. В этот день поздравляют всех, кто имеет отношение к воинской службе.

27 февраля — Международный день белого медведя. Дата отмечается по инициативе организации Polar Bears International. Цель экологического праздника — повысить осведомленность о мерах, которые необходимы для сохранении популяции белых медведей.

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Профессиональные праздники в феврале 2025 года

9 февраля — День работника гражданской авиации. Профессиональный праздник установлен указом президента в 2013 году. Дату отмечают все работники гражданской авиации России: пилоты, бортпроводники, технические сотрудники. В этот день в 1923 году было принято постановление, положившее начало авиаперевозкам пассажиров в СССР.

9 февраля — Международный день стоматолога. Неофициальный праздник, который в России отмечается последние несколько лет. В этот день католическая церковь чтит память святой мученицы Аполлонии Александрийской. Эту святую считают покровительницей стоматологов.

10 февраля — День дипломатического работника. Профессиональный праздник, который отмечается с 2002 года после выхода указа президента. На этот день в 1549 году приходится самое раннее упоминание о Посольском приказе — первом внешнеполитическом ведомстве российского государства.

18 февраля — День работников транспортной полиции России. Неофициальный профессиональный праздник сотрудников подразделений обеспечения правопорядка на транспорте МВД РФ. В этот день в 1919 году ВЦИК утвердил Декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны».

19 февраля — День орнитолога. Профессиональный праздник ученых и специалистов, изучающих птиц. Он отмечается с 1983 года, когда было основано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР.

21 февраля — Международный день экскурсовода. Неофициальный профессиональный праздник гидов, экскурсоводов, культурологов, музейных сотрудников. В этот день в 1985 году в Вене была учреждена Всемирная федерация ассоциаций туристических гидов.

Православные и религиозные праздники в феврале 2025 года

7 февраля — праздник иконы Божией матери «Утоли моя печали», которая в православии почитается как чудотворная. Чтимые списки с этой иконы есть во многих храмах.

12 февраля — Собор трех святителей. Соборный праздник Православной церкви, посвященный памяти Василия Великого, Григория Богослова и константинопольского патриарха Иоанна Златоуста, которых почитают как вселенских учителей.

15 февраля — Сретение Господне. Это большой христианский праздник, в православии он относится к числу двунадесятых. Сретение символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов.

22 февраля — Вселенская родительская суббота (Мясопустная суббота). В православии это день особого поминовения усопших. В храмах совершаются панихиды. Мясопустной ее называют потому, что она приходится на Мясопустную неделю, подготавливающую верующих к Великому посту.

close Макс Ветров/РИА Новости

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Юбилеи известных людей в феврале 2025 года

5 февраля — 40 лет исполняется знаменитому португальскому футболисту Криштиану Роналду.



7 февраля — 40 лет отмечает киноактер и ювелир Константин Крюков.



9 февраля — 35 лет празднует футболист, нападающий «Краснодара», заслуженный мастер спорта России Федор Смолов.



13 февраля — 50 лет исполняется дизайнеру, предпринимателю, блогеру Артемию Лебедеву.



19 февраля — 80 лет празднует эстрадный певец, композитор, музыкант, поэт, народный артист РФ Юрий Антонов.



20 февраля — 40 лет отмечает певица, экс-солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова.



22 февраля — 50 лет исполняется актрисе театра и кино, телеведущей, лауреату Государственной премии России Ольге Будиной.



22 февраля — 50 лет празднует американская актриса, кинорежиссер, модель, писательница и продюсер Дрю Бэрримор.

Народные праздники в феврале 2025 года

1 февраля — Макарьев день. Согласно поверьям, день отлично подходит для начала новых дел. О том, какая будет весна, судили по погоде на Макария, не зря он считался Весноуказчиком. Если на улице тепло — весна наступит рано. Стужа на Макарьев день предвещала теплое лето.

2 февраля — День сурка. Традиционный праздник жителей США и Канады. В этот день наблюдают за сурком, просыпающимся после зимней спячки. Если пасмурно, то сурок не видит своей тени и спокойно выбирается из норы. Это предвещает раннюю весну. Но если ярко светит солнце, сурок пугается своей тени и прячется обратно в нору. В этом случае, согласно приметам, зима затянется еще на шесть недель.

3 февраля — Максимов день, у православных верующих это день памяти преподобного Максима Грека. 3 февраля с благодарностью вспоминают тех, кто пришел на помощь в трудную минуту, и молятся о них.

7 февраля — Григорьев день. Принято делать добрые дела, главное — не напоказ, а от чистого сердца. В этот день стоит быть аккуратнее со словами — сказанное, согласно приметам, сбывается.

13 февраля — Никита-пожарник. Православные верующие в этот день чтят память святого Никиты Печерского, епископа Новгородского, затворника. В народе он почитается как спаситель от пожаров. В этот день святому Никите молятся о защите дома от огня.

16 февраля — Починки. В этот день на Руси крестьяне начинали готовить сельхозинвентарь к началу полевых работ.

24 февраля — начало Масленицы. Старинный народный праздник на Руси, который отмечается накануне Великого поста. Гуляния проходят в течение недели. В эти дни принято печь блины, ходить друг к другу в гости. Завершается неделя сжиганием чучела, что символизирует проводы зимы и встречу весны. В 2025 году Масленица продлится с 24 февраля по 2 марта.

close Владимир Астапкович/РИА Новости

Забавные и необычные праздники в феврале 2025 года