В России допустили доиндексацию страховых пенсий. Кто получит прибавку?

В Госдуме сообщили, что бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий

Правительство РФ до 1 февраля может принять решение о доиндексации страховых пенсий россиян с учетом уровня инфляции за прошлый год. В этом случае показатель повышения составит 2,22%, так как ранее выплаты уже проиндексировали на 7,3%. По словам члена комитета Госдумы по соцполитике Екатерины Стенякиной, федеральный бюджет готов к таким мерам. О том, что такое страховая пенсия, как она рассчитывается и корректируется, — в материале «Газеты.Ru».

Федеральный бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий россиян. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — отметила депутат.

По словам Стенякиной, индексация страховых пенсий затронет около 40 млн российских пенсионеров.

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила, что правительство РФ может принять такое решение до 1 февраля.

«Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%», — уточнила Бессараб.

По данным Росстата, инфляция в России в прошлом году составила 9,52%, тогда как с 2025 года пенсии неработающих и работающих пенсионеров были проиндексированы на 7,3%.

Как сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, если страховая пенсия в декабре составляла 20 тыс. рублей, в январе она была увеличена до 21 460 рублей с учетом индексации. С учетом новых данных по инфляции за 2024 год в феврале ее размер будет увеличен до 21 904 рублей. По словам Балыбина, россиянам также выплатят сумму индексации и за январь 2025-го.

«Соответственно, в феврале пенсионер в указанном примере получит 21 904 рублей за февраль и разницу между суммами 21904 — 21460 = 444 рубля за январь 2025 года», — отметил эксперт.

Что такое страховая пенсия?

Страховая пенсия — это пожизненная ежемесячная выплата гражданам, которые имеют трудовой стаж и достигли определенного законом возраста. Она состоит из суммы пенсионных баллов, умноженных на стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию. Его стоимость меняется ежегодно и в 2025 году составляет 142,76 руб.

Пенсионные баллы, или по-другому индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Баллы начисляются за каждый год работы или другой социальной деятельности, которая учитывается для пенсионных выплат.

К страховой части государство доплачивает фиксированную пенсию. В 2025 году она составляет 8728,73 руб.

Страховая пенсия рассчитывается по следующей формуле: индивидуальный пенсионный коэффициент, умноженный на стоимость этого коэффициента, плюс фиксированная выплата.

В России существует несколько типов страховых пенсий: по старости, по инвалидности и по потере кормильца.

Чтобы выйти на пенсию по старости на общих основаниях, нужно соблюсти три условия:

достигнуть общеустановленного возраста (в связи с проводимой пенсионной реформой в 2025 и 2027 годах никто не выйдет на пенсию, в 2026-м возраст выхода на пенсию для женщин составит 59 лет, для мужчин — 64 года, в 2028-м и последующих годах — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин) ;

иметь трудовой (страховой) стаж не менее 15 лет;

накопить определенное количество пенсионных баллов (с 2025 года — 30) .

Определенные категории граждан могут рассчитывать на досрочный выход на страховую пенсию по старости. Это люди с длительным трудовым стажем; медицинские работники, педагоги и артисты; люди, работающие в сложных климатических условиях; работники предприятий с вредными и опасными условиями труда; некоторые социальные категории граждан.

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Для выхода на страховую пенсию по инвалидности гражданин должен быть официально признан инвалидом. Такие выплаты положены инвалидам первой, второй и третьей групп, у которых есть страховой стаж. Он может быть любым, требований к минимальному трудовому стажу нет. При этом в случае, когда у человека он совсем отсутствует, ему устанавливается социальная пенсия по инвалидности.

Инвалиды третьей группы к страховой части получают 50% от фиксированной выплаты, второй — 100%. Инвалиды первой группы имеют права на удвоенную фиксированную часть пенсии.

Страховая пенсия по потере кормильца назначается иждивенцам умершего гражданина, который имел трудовой стаж. При этом они должны быть нетрудоспособными. Такие выплаты устанавливаются вне зависимости от продолжительности стажа кормильца, а также времени и причины его смерти. При этом если стаж отсутствует, назначается социальная пенсия.

В случае, если ребенок потерял обоих родителей, их ИПК суммируются при назначении пенсии. При смерти одинокой многодетной матери каждому ее ребенку коэффициент увеличивается в два раза.

К страховой части также добавляются 50% от фиксированной выплаты. Круглые сироты получают прибавку в 100%.

Как индексируется страховая пенсия?

С 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексировались раз в год — 1 января. Корректировать их также могли президент РФ и правительство. Ранее принятый закон о бюджете Социального фонда России предполагал, что в 2025 году произойдет переход на систему индексации пенсий два раза в год — с 1 февраля и с апреля. Однако, как сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью «Российской газете», в этом году было принято решение «оставить пока прежнюю систему индексации, к которой люди уже привыкли за многие годы».

Переход на систему индексации дважды в год произойдет в 2026-м, уточнил РИА Новости член комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«В 2026-м предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно», — отметил депутат.

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Что же касается пенсий работающих пенсионеров, то их не корректировали с 2015 года. Эта практика возобновилась в 2025-м. Выплаты этой категории граждан будет индексировать с учетом пропущенных повышений, что обеспечит более высокую прибавку к пенсии, сообщили в Социальном фонде России.