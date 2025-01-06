«Продолжительность жизни сокращается». В Подмосковье предложили вернуться к опыту СССР по выплатам пенсий

В России нужно снизить пенсионный возраст до уровня начала пенсионной реформы — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. Он пояснил, что продолжительность жизни россиян с 2019 года, когда была проведена пенсионная реформа, сократилась более чем на два года у мужчин и почти на четыре месяца у женщин. Депутат призвал обратиться к опыту СССР и, помимо сокращения пенсионного возраста, повысить размер выплат.

close Анатолий Никитин

— C 1 января 2025 года страховые пенсии повысились на 7,3%. При этом, по данным Росстата, в России насчитывается 4 млн бедных пенсионеров. И еще огромное число пожилых людей живет на границе бедности. Почему так получается, ведь пенсии постоянно индексируются?

— Средняя зарплата в России в 2011 году составляла 20 952 руб., в 2024-м — 56 724 руб. Все мы знаем, что многие товары в магазинах привязаны к курсу доллара. Исходя из этого получается, что зарплата ранее была $698, а сейчас – $567, и за 13 лет было понижение на 20%. Итог: инфляция и валюта растут, продукты и вся жизнь дорожает, а денег люди получают меньше. Пенсия тоже привязана к коэффициентам по минимальному прожиточному минимуму и происходит перекос.

Пенсии в 2025 году должны быть не менее 40% от средней заработной платы в регионе, установлен минимум в 35 000 руб., а индексация ежегодно соответствовать реальной инфляции.

— Как вы объясните, что пенсионеры в регионах получают пенсии ниже, чем в Москве? Это справедливо?

— Нельзя сравнивать со всеми регионами. Уровень жизни везде разный. В Норильске 1 кг творога стоит в три раза дороже, и зарплаты выше в два-три раза. Несправедливо, например, в сравнении с Подмосковьем, так как цены на потребительскую корзину, коммунальные услуги и лекарства примерно одинаковые. При этом многие пенсионеры Московской области живут в частных домах и могут заниматься садоводством, в то время, как купить в столице участок просто невозможно.

— В 2025 году индексация пенсий покроет реальный уровень инфляции?

— С 1 января 2025 года страховая пенсия как неработающим, так и работающим пенсионерам будет повышена на 7,3%. Уже сегодня этот процент ниже, чем официальная инфляция. Представители власти уточнили, что поднятие в следующем году планируется только один раз. Многие говорят, что возможно рекордное увеличение пенсий за 2 года, но на деле это лишь номинально. Жизнь пенсионеров в соответствии с реальной инфляцией при данном подходе даже ухудшится.

Москвичам увеличат размер социальной доплаты к пенсиям Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с наступлением 2025 года, сумма... 22 декабря 09:29

— Будут ли пенсионные накопления надежно защищены в условиях экономической нестабильности?

— Из-за растущей инфляции, рубль уступает даже мексиканскому песо, а также бразильскому реалу. При данной ситуации, конечно, о надежности говорить сложно. Социальному фонду РФ было бы сохраннее привязать пенсионные накопления к драгоценным металлам: золото, серебро, платина. Таким образом можно защитить средства. Или использовать зарубежный опыт. Многие иностранные фонды нанимают сильную команду менеджеров, которые определяют долгосрочно стабильные прибыльные компании и вкладывают средства. Так, благосостояние пенсионеров не просто сохраняется, но и чаще всего приумножается со временем. Часто данные организации — представители горнодобывающих отраслей.

— Многие пенсионеры в регионах жалуются, что льготы на лекарства и ЖКХ сложно получить. Почему эти программы не работают эффективно?

— Необходимо автоматизировать максимум процессов. Уже на практике доказано, что данная система эффективна. Все льготы должны быть доступны через портал «Госуслуг». Так, в Московской области людям приходит уведомление при назначении пенсии с указанием возможных выплат и преференций. Все необходимо подключить в общий кабинет, а вопросы и обратную связь получать через МФЦ.

— Почему меры поддержки пенсионеров разрабатываются без учета их реальных потребностей? Вы лично привлекаете пенсионеров к обсуждению?

— Регулярно собираем заседания правления со всеми председателями из муниципалитетов, обсуждаем проблемы и рассматриваем возможные пути решения. Веду личные приемы населения. Реальная потребность пенсионеров ровно такая же, как и у всех людей: питание, одежда, квартплата, лекарства, досуг, подарки близким. Трудности в основном связаны именно с размером пенсий.

Социальная поддержка действительно на хорошем уровне. Существует множество программ, как региональных, так и федеральных, некоммерческих организаций, которые пропагандируют активное долголетие и вовлекают старшее поколение. Коммерческие организации тоже стараются оказывать социальную поддержку и проводить обучающие и оздоровительные мероприятия.

— Как вы оцениваете работу правительства в сфере социальной защиты пенсионеров? Что бы вы изменили?

— Сейчас важно понять и принять тот факт, что, если увеличить пенсии, деньги никуда не денутся, они останутся в регионе. Люди старшего возраста тратят средства на базовые продукты, соответственно просто вырастет покупательная способность и улучшится уровень жизни в субъекте.

В России страховые пенсии проиндексируют в феврале В России с 1 января 2025 года страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров... 29 декабря 13:24

— Как вы реагируете на мнение, что пенсионная реформа оказалась провальной?

— С начала пенсионной реформы продолжительность жизни в России сокращается. В 2019 году показатели были на уровне: 68,24 года у мужчин, 78,17 лет у женщин и 73,34 года в среднем по всему населению России. А уже по состоянию на 2023 год, по данным Росстата, продолжительность жизни у мужчин составила чуть более 66 лет, у женщин — 77,8 лет и в среднем — 71,9 лет.

Все это сопровождалось снижением реальных доходов населения и уровня жизни россиян, а также постоянный стресс из-за неуверенности в завтрашнем дне. По итогам 2023 года здоровыми признаны лишь 22% россиян, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры. Есть такой показатель, как ожидаемая продолжительность здоровой жизни. Так вот в России в возрасте 60 лет для обоих полов в 2022 году он составил 6,27 года. Это означает, что у женщин здоровья после пенсии хватит примерно на восемь лет, а у мужчин менее, чем на три года.

— Как вы предлагаете решить пенсионный вопрос?

— Стоит обратиться к прошлому опыту. Еще в 1932 году был установлен единый возраст выхода на пенсию – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. На тот момент он был одним из самых низких в мире. После введения в СССР пенсионного обеспечения при невысоких доходах до 50 рублей в месяц пенсия составляла 85% от зарплаты, то есть около 40 рублей. Если зарплата была чуть выше, от 50 до 60 рублей, то пенсия порядка 75% — 42,5 рубля. При доходах от 60 до 80 рублей — 65% от заработка. Тем, кто зарабатывал более 100 рублей, полагалась пенсия в размере 50% от зарплаты, но не более 55 рублей. При этом рост продолжительности жизни в период государственного планирования с 1929 по 1950 год составил 26 лет.

— Считаете, что нужно снизить пенсионный возраст в России?

— Снижать возраст необходимо до уровня начала пенсионной реформы. Сегодня много говорят о четырехдневной рабочей неделе. Считаю рациональным не применять данный опыт, но вернуть прежний возраст выхода на пенсию.

— Но ведь при снижении пенсионного возраста увеличится количество пенсионеров. Уже сейчас Минтруд говорит о рекордной численности населения старше 55 лет и возросшей нагрузке на трудоспособное население в связи с этим. По данным ОЭСР, к 2046 году почти трети россиян будет более 60 лет. Как вы предлагаете избежать коллапса пенсионной системы при увеличении числа пожилых в стране?

— Правительство уже предложило решение, предполагая данную ситуацию, — повышение пенсионного возраста. Считаю, что необходимо возраст выхода на пенсию к прежнему уровню вернуть, а упор делать на стабилизации демографической ситуации. Последние девять лет в России наблюдается снижение рождаемости. Темпы сокращения рекордные. По данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в 2023 году составил всего 1,41. Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность многодетности как нормы жизни и основы государственной стратегии. Важно поддерживать многодетные семьи, стимулировать молодых рожать первенцев. Ведь вопрос намного глобальнее бюджетных расходов, он про будущее нашей нации. Люди должны чувствовать заботу и безопасность от государства, как молодые, так и пенсионеры.



— Вы согласны с мнением, что пенсионеры стали «забытым» поколением в России?

— Не согласен с данным мнением. Сам работаю с пенсионерами, получаю ежедневно от них обратную связь. Многие ведут активный образ жизни, принимают участие в различных программах: посещают культурные мероприятия, занимаются спортом, поддерживают участников СВО, сами организовывают собрания, творческие кружки, читательские клубы, чаепития и многое другое. Депутаты от разных фракций, администрации городских округов, правительство регулярно предлагает новые проекты, приглашает на празднования значимых дат и другие социально ориентированные мероприятия.



— Что бы вы пожелали пенсионерам в 2025 году?

— Пенсионеры — наша опора, хранители мудрости и традиций, пример для молодого поколения. Их жизненная энергия — бесценна. Благодаря именно труду пенсионеров строилась и продолжает процветать наша страна. Желаю всем пенсионерам крепкого здоровья, тепла в сердце, радости встреч с близкими и друзьями. Пусть осуществятся самые заветные мечты! А Новый год обязательно принесет много улыбок и хорошего настроения!