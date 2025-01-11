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В Госдуме анонсировали индексацию социальных пенсий в апреле 2025 года

Депутат Чаплин: социальные пенсии вырастут на 14,75% с апреля 2025 года
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Максим Блинов/РИА Новости

Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75% с апреля 2025 года. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин.

«С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%», — сказал он.

По его словам, средний размер выплаты к концу года составит 15 456 рублей.

Несмотря на то, что пенсии уже проиндексированы с 1 января, возможна еще одна индексация, заявил 10 января глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Это произойдет, если инфляция по итогам прошлого года окажется выше прогнозируемой, пояснил он. Если правительство посчитает необходимым, то всем получателям страховых пенсий выплату проиндексируют с февраля, добавил Нилов.

9 января доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что пенсии сразу нескольких категорий граждан России будут проиндексированы с 1 февраля 2025 года. По его словам, в феврале текущего года власти проведут дополнительную индексацию пенсий с учетом фактической инфляции по итогам 2024 года. Процент индексации будет определен после того, как Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародует индекс потребительских цен на товары и услуги за прошлый год. Ожидается, что эта информация будет опубликована до конца января.

Ранее депутат Чаплин назвал средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году.

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