Бросил ребенка в снег и уехал из страны. Суд заочно арестовал блогера Косенко

Блогера Сергея Косенко, бросившего ребенка в снег и снимавшего происходящее на камеру, заочно арестовали. В октябре против мужчины возбудили два уголовных дела, но к тому моменту он успел покинуть страну и вывести со своих счетов около 200 миллионов рублей. Его объявили в федеральный розыск — предположительно, сейчас он живет в ОАЭ.

Кинул ребенка в снег и попытался оправдаться

Басманный районный суд Москвы 15 января заочно арестовал блогера Сергея Косенко на два месяца за то, что он бросил младенца в снег. Мужчину обвинили в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Инцидент произошел год назад. Происходящее снимали на камеру, а затем — опубликовали видео.

«Первый полет Лео», — прокомментировал ролик блогер.

После этого на него обрушился шквал критики. Косенко удалил видео и попытался оправдаться — бросал в сугроб не ребенка, а куклу. Ролик якобы с применением технологии дипфейка фото или видео, созданные при помощи искусственного интеллекта он опубликовал ради привлечения внимания к своему новому образовательному проекту.

Подписчики ему не поверили, а в Госдуме призвали прилечь к ответственности. Депутат Нина Останина отметила извинения Косенко, но призвала наказать его «отлучением от работы в социальных сетях». С лишением родительских прав она посоветовала не торопиться, однако предложила «дать по рукам». Останина обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой дать оценку действиям блогера.

В октябре Следственный комитет возбудил против Косенко уголовные дела по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение ему тяжкого вреда. Блогеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет , его объявили в федеральный розыск.

«Был преступный умысел»: блогера Косенко, бросившего в сугроб сына, объявили в розыск В России объявили в розыск блогера Сергея Косенко. В отношении него возбудили уголовное дело... 13 октября 17:57

В сентябре против Косенко возбуждали также административное дело о пропаганде наркотиков, однако Никулинский суд Москвы отказался рассматривать его из-за допущенных неточностей при заполнении документов.

Уехал в Эмираты?

К моменту возбуждения уголовных дел Косенко находился за пределами страны. Как выяснили журналисты Life.ru, блогер перебрался в ОАЭ. До того, как в России арестовали 43 его банковских счета, он успел вывести с них все деньги — по предварительным данным, речь может идти более чем о 206 млн рублей .

По данным издания, перед «побегом» Косенко уделял много времени мониторингу Telegram-каналов, посвященных криптовалюте, блокчейну и валютным операциям. Позже блогер удалил аккаунт в мессенджере.

На страницу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Косенко подписаны более 1 млн человек, в YouTube есть еще около 700 тыс. подписчиков. Известность блогер обрел благодаря «бизнес-марафонам» — учил людей «зарабатывать с нуля».

До этого Косенко был предпринимателем. Сначала торговал шерстяными пледами и свитерами «с оленями», затем попытался наладить бизнес в сфере блокчейна. Мужчина начал продавать обувь, владельцы которой могли бы зарабатывать криптовалюту во время ходьбы или бега. Вскоре покупатели забили тревогу, обвинили Косенко в мошенничестве и потребовали вернуть деньги. Получили ли они средства — неизвестно, но уже в августе Косенко решил закрыть бизнес, после чего покинул страну.