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В отношении блогера Косенко возбудили уголовное дело по двум статьям

СК возбудил дело в отношении бросившего младенца в сугроб блогера Косенко

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sergey_kosenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, который бросил своего двухмесячного сына в сугроб и снял это на видео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что Косенко вменяются две статьи Уголовного кодекса РФ: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение ему тяжкого вреда. По ним блогеру грозит до 10 лет колонии.

«Косенко Сергей Сергеевич в январе 2024 года, снимая видеоконтент для своих соцсетей, с целью причинения тяжкого вреда здоровью своему двухмесячному сыну бросил ребенка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты не менее двух метров», — сказал агентству представитель правоохранительных органов.

Собеседник ТАСС отметил, что ребенок упал в сугроб, вследствие чего он не был травмирован, а «преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от Косенко обстоятельствам».

В январе Косенко попал в поле зрения общественности из-за видеоролика с участием своего двухмесячного сына. На записи Косенко сначала раскачивает ребенка, после чего на камеру бросает его в высокий сугроб.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Сергея Косенко. Сам блогер заявил, что на самом деле на ролике не ребенок, а кукла, и он с помощью монтажа просто добавил на видео лицо. Его адвокат подтвердил эту информацию, тем не менее заявил о готовности своего клиента сотрудничать со следствием.

В конце сентября на Косенко завели дело о пропаганде наркотиков.

Ранее Косенко выплатил все долги перед налоговой.

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