На бросившего младенца в сугроб блогера завели дело о пропаганде наркотиков

На блогера Сергея Косенко завели дело о пропаганде наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на административный протокол, поступивший в Никулинский суд Москвы.

Из-за каких постов состоится суд, неизвестно, дата суда по делу также не назначена.

В январе 2024 года Косенко, бросивший в сугроб двухмесячного младенца и опубликовавший видео об этом, оказался в центре скандала. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Сергея Косенко. Сам блогер заявил, что на самом деле на ролике не ребенок, а кукла, и он с помощью монтажа просто добавил на видео лицо. Его адвокат подтвердил эту информацию, тем не менее заявил о готовности своего клиента сотрудничать со следствием.

В августе Косенко закрыл свою фирму на фоне многомиллионных долгов.

Ранее стало известно, что блогер вновь подверг жизнь сына опасности.