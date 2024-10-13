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Автора видео о младенце в сугробе отказались судить за пропаганду наркотиков

Суд не стал рассматривать дело о пропаганде наркотиков блогером Косенко

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sergey_kosenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Никулинский суд Москвы отказался рассматривать административное дело о пропаганде наркотиков, возбужденное в отношении блогера Сергея Косенко, из-за неточностей при заполнении документов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее решение суда.

«Протокол об административном правонарушении от 26 сентября 2024 года... возвратить в ГУ МВД России для устранения недостатков в установленные законом сроки», — говорится в заявлении судьи.

Отмечается, что блогеру грозит штраф размером до 30 тысяч рублей.

В январе Косенко попал в поле зрения общественности из-за видеоролика с участием своего двухмесячного сына. На записи блогер сначала раскачивает ребенка, после чего на камеру бросает его в высокий сугроб.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко. Сам блогер заявил, что на самом деле на ролике не ребенок, а кукла, и он с помощью монтажа просто добавил на видео лицо. Его адвокат подтвердил эту информацию, тем не менее заявил о готовности своего клиента сотрудничать со следствием.

Ранее суд наложил арест на счета блогера Косенко.

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