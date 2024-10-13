«Был преступный умысел»: блогера Косенко, бросившего в сугроб сына, объявили в розыск

Следственный комитет (СК) РФ возбудил в отношении блогера Сергея Косенко уголовное дело по двум статьям УК РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Косенко Сергей Сергеевич в январе 2024 года, снимая видеоконтент для своих соцсетей, с целью причинения тяжкого вреда здоровью своему двухмесячному сыну бросил ребенка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты не менее двух метров. Ребенок упал в сугроб, что позволило избежать тяжелых травм, то есть преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от Косенко обстоятельствам», — заявил собеседник агентства.
Блогеру вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК РФ) и покушение на причинение ему тяжкого вреда (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК РФ). Если Косенко признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным РИА Новости, Косенко числится в розыске в России. В РФ блогер не проживает уже какое-то время. Ранее его супруга, блогер Sasha Belair (Александра Белякова), говорила, что переехала в Лос-Анджелес.
«Первый полет Лео»
Блогер с миллионной аудиторией Сергей Косенко опубликовал видео, где кидает своего маленького сына в сугроб, 7 января. Пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сопровождался подписью «Первый полет Лео». За сутки ролик собрал более 10 тыс. комментариев, многие пользователи негативно отреагировали на действия Косенко, обвинив его в небрежном отношении к ребенку.
Внимание на видео обратила в том числе глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она заявила о своем намерении обратиться в СК РФ.
9 января стало известно, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Сергея Косенко уголовное дело. Кроме этого, глава СК распорядился инициировать выдачу блогера российским правоохранительным органам, а также провести проверку Косенко на предмет соблюдения им налогового законодательства.
Сам блогер поспешил удалить видео из своего аккаунта и оправдаться перед подписчиками. Косенко заявил, что на самом деле бросил в сугроб не сына, а куклу, которой на монтаже наложили лицо и мимику ребенка.
«Я провожу обучение, в том числе по съемке вирусного контента. Следующий поток я хотел сделать с упором на дипфейк и монтаж, поэтому решил снять популярное видео и привлечь внимание к своему новому образовательному проекту. Так появилась идея создания ролика», — заявил Косенко.
То же самое говорил и адвокат блогера Сергей Жорин. В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что видео было создано при помощи куклы и монтажа. Защитник также утверждал, что какого-либо преступления совершено не было. По его словам, Косенко был готов сотрудничать со следствием.
Однако подписчики блогера-миллионика не поверили в эту версию. Тогда Косенко выложил новый ролик, в котором объяснил свой поступок неопытностью.
«Отцовство для меня — впервые, а вот блогерством я занимаюсь давно. Я не смог в голове себе это сопоставить. Это была ошибка. Надеюсь, вы меня поймете», — завил блогер.
Несмотря на широкий общественный резонанс и негативную реакцию, в апреле Косенко выложил новое фото с сыном. На снимке блогер свешивает ребенка за борт яхты, держа его над водой. Публикацию Косенко подписал: «Пап, может не надо? Один день из жизни босса».
Проблемы с налоговой и дело о пропаганде наркотиков
В конце января Telegram-канал SHOT сообщил, что блогер, который называет себя долларовым мультимиллионером, задолжал налоговой 4 млн руб.
Однако уже в августе Mash написал, что долг Косенко составляет более 10 млн руб. По информации канала, ФНС готовилась арестовать счет его продюсерского центра, на котором также висела задолженность в 3,1 млн руб.
«Взыскать деньги с любителя покидать ребенка в снег пока не получается. Так как Косенко в Дубае и практически ничего не оставил в России. За исключением продюсерской ОООшки», — говорилось в публикации.
В том же месяце Mash выяснил, что Сергей Косенко решил закрыть IT-компанию, созданную якобы для ухода от налогов. Как писал telegram-канал, на это указывало то, что в фирме «Айти приложение», которая должна была заниматься разработкой программного обеспечения, за почти год ее существовании не числилось ни одного сотрудника.
При этом 2 октября источник РИА Новости сообщил, что, по данным на 30 сентября, задолженность Косенко перед налоговой составляла всего лишь 303 тыс. руб. 9 октября агентство передавало, что блогер полностью погасил долг.
Кроме этого, 30 сентября также стало известно, что на Сергея Косенко завели дело о пропаганде наркотиков. Telegram-канал «Осторожно, новости» написал, что административный протокол поступил в Никулинский суд Москвы. Из-за каких конкретно публикаций было возбуждено дело — неизвестно. 1 октября суд отказался рассматривать дело Косенко, вернув его в МВД для устранения недостатков.