«Знал бы ты, чьи это дети». К подросткам, певшим «Я русский» в центре Киева, пришли с обысками

Полицейские нагрянули к подросткам, которые распевали песню Шамана «Я русский» в центре Киева. Во время обысков правоохранители обнаружили травматический пистолет с патронами, страйкбольную гранату, кастет и нож. Молодые люди заявили, что против них развернули «заказную кампанию», к которой причастны и силовики. Что известно о задержанных — в материале «Газеты.Ru».

Задержали за песни?

10 января несколько подростков перекрывали движение в Киеве, слушали российскую музыку и даже спели на русском языке — выбрали песню Shaman «Я русский». Видео быстро распространились в Сети, к поиску молодых людей подключилась местная полиция.

Издание «Страна» сообщало, что на других видео видно, как подростки ездят по Киеву на высокой скорости, играют в «шашечки», подрезая другие машины, а также разбрасывают на Крещатике доллары (или бумажки, похожие на доллары).

«Знал бы ты, чьи это дети. Жди завтра подарочек от их родителей», — цитирует «Страна» одного из комментаторов, якобы фигуранта этих видео.

Правоохранители сообщили, что устанавливают личности «нарушителей порядка», чтобы привлечь к ответственности.

Спустя время всех удалось найти. Подростков задержали и долго допрашивали. Задержанные отказались признавать вину и записывать видео с извинениями перед украинцами за использование русского языка. Не добившись желаемого результата, полицейские отпустили молодых людей. Однако те решили придать ситуацию огласке и заявили, что стали жертвами заказной информационной кампании. По их словам, в деле оказались замешаны украинские силовики.

Молодые люди пообещали назвать имена «заказчиков» развернутой против них кампании, однако пока этого не сделали.

Обыски и обвинения

12 января полицейские пришли с обысками в квартиры молодых людей.

«Обыск проводился в рамках уголовного производства по статье 263 УК («незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами»). То есть парням будут, судя по всему, вменять оружейную статью, а не прослушивание русских песен или исполнение Шамана», — сообщило издание «Страна.ua».

Журналисты опубликовали фото с места обысков. На снимках — травматический пистолет, патроны и магазин к нему , кастет, страйкбольная граната, три ножа и приклад. У молодых людей изъяли также мобильные телефоны и компьютерную технику.

«Сыновья влиятельных лиц»

На видео с места обысков — шесть киевлян в возрасте от 14 до 17 лет, рассказали в полиции. Их вместе с родителями доставили в отделение, «где они давали объяснения по поводу указанных событий». Как пишет «Судебно-юридическая газета Украины», среди подростков были «сыновья влиятельных лиц», в частности сын одного из депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (эту партию Виктора Медведчука вскоре после начала СВО запретили в стране).

По данным «Страна.ua», песни на русском языке в Киеве пели сыновья бывшего мэра Лимана Петра Цимидана, депутата и крупного киевского застройщика Дмитрия Исаенко, а также сын банкира Вячеслава Юткина.

«Дмитрий Исаенко, впрочем, уже заявил... что у него вообще нет сына», — уточнили журналисты.

Как отменяли русский язык на Украине

Ограничения русского языка на Украине начались в 2014 году с отмены закона «Об основах государственной языковой политики», действовавшего с 10 августа 2012 года. Позже ограничений становилось больше, а в мае 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон об обязательном использовании украинского языка представителями местных органов власти.

В конце декабря в Раду внесли законопроект, предусматривающий «вычеркивание» русского из списка подлежащих поддержке и защите языков на Украине.

«Положения Хартии (Европейской хартии региональных языков. — «Газета.Ru») будут применяться к следующим языкам: белорусский, а также болгарский, гагаузский, крымско-татарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит», — заявил представитель кабмина Тарас Мельничук.

Ранее он же сообщал, что исключить из этого перечня собирались и белорусский язык, однако в итоговой редакции документа он остался.

По словам бывшего советника главы Офиса украинского президента Алексея Арестовича, команда Владимира Зеленского для общения использует исключительно русский язык.

«Офис президента — это место, где говорят на русском языке. Все без исключения, включая Зеленского. Всегда. Никаких внутренних исключений не бывает, это только официоз», — объяснил он.

Арестович уточнил, что все совещания за 2,5 года его работы проводили только на русском языке. Ситуация сохраняется и сейчас, добавил экс-советник главы Офиса президента Украины.