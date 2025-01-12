«Знал бы ты, чьи это дети». К подросткам, певшим «Я русский» в центре Киева, пришли с обысками

Задержали за песни?
10 января несколько подростков перекрывали движение в Киеве, слушали российскую музыку и даже спели на русском языке — выбрали песню Shaman «Я русский». Видео быстро распространились в Сети, к поиску молодых людей подключилась местная полиция.
Издание «Страна» сообщало, что на других видео видно, как подростки ездят по Киеву на высокой скорости, играют в «шашечки», подрезая другие машины, а также разбрасывают на Крещатике доллары (или бумажки, похожие на доллары).
«Знал бы ты, чьи это дети. Жди завтра подарочек от их родителей», — цитирует «Страна» одного из комментаторов, якобы фигуранта этих видео.
Правоохранители сообщили, что устанавливают личности «нарушителей порядка», чтобы привлечь к ответственности.
Спустя время всех удалось найти. Подростков задержали и долго допрашивали. Задержанные отказались признавать вину и записывать видео с извинениями перед украинцами за использование русского языка. Не добившись желаемого результата, полицейские отпустили молодых людей. Однако те решили придать ситуацию огласке и заявили, что стали жертвами заказной информационной кампании. По их словам, в деле оказались замешаны украинские силовики.
Молодые люди пообещали назвать имена «заказчиков» развернутой против них кампании, однако пока этого не сделали.
Обыски и обвинения
12 января полицейские пришли с обысками в квартиры молодых людей.
«Обыск проводился в рамках уголовного производства по статье 263 УК («незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами»). То есть парням будут, судя по всему, вменять оружейную статью, а не прослушивание русских песен или исполнение Шамана», — сообщило издание «Страна.ua».
Журналисты опубликовали фото с места обысков. На снимках — травматический пистолет, патроны и магазин к нему, кастет, страйкбольная граната, три ножа и приклад. У молодых людей изъяли также мобильные телефоны и компьютерную технику.
«Сыновья влиятельных лиц»
На видео с места обысков — шесть киевлян в возрасте от 14 до 17 лет, рассказали в полиции. Их вместе с родителями доставили в отделение, «где они давали объяснения по поводу указанных событий». Как пишет «Судебно-юридическая газета Украины», среди подростков были «сыновья влиятельных лиц», в частности сын одного из депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (эту партию Виктора Медведчука вскоре после начала СВО запретили в стране).
По данным «Страна.ua», песни на русском языке в Киеве пели сыновья бывшего мэра Лимана Петра Цимидана, депутата и крупного киевского застройщика Дмитрия Исаенко, а также сын банкира Вячеслава Юткина.
«Дмитрий Исаенко, впрочем, уже заявил... что у него вообще нет сына», — уточнили журналисты.
Как отменяли русский язык на Украине
Ограничения русского языка на Украине начались в 2014 году с отмены закона «Об основах государственной языковой политики», действовавшего с 10 августа 2012 года. Позже ограничений становилось больше, а в мае 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон об обязательном использовании украинского языка представителями местных органов власти.
В конце декабря в Раду внесли законопроект, предусматривающий «вычеркивание» русского из списка подлежащих поддержке и защите языков на Украине.
«Положения Хартии (Европейской хартии региональных языков. — «Газета.Ru») будут применяться к следующим языкам: белорусский, а также болгарский, гагаузский, крымско-татарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит», — заявил представитель кабмина Тарас Мельничук.
Ранее он же сообщал, что исключить из этого перечня собирались и белорусский язык, однако в итоговой редакции документа он остался.
По словам бывшего советника главы Офиса украинского президента Алексея Арестовича, команда Владимира Зеленского для общения использует исключительно русский язык.
«Офис президента — это место, где говорят на русском языке. Все без исключения, включая Зеленского. Всегда. Никаких внутренних исключений не бывает, это только официоз», — объяснил он.
Арестович уточнил, что все совещания за 2,5 года его работы проводили только на русском языке. Ситуация сохраняется и сейчас, добавил экс-советник главы Офиса президента Украины.