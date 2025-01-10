В Киеве полиция разыскивает группу молодых людей, которые, по сообщению правоохранителей, перекрывали движение на улицах города и слушали российскую музыку. В своем Telegram-канале полиция сообщила, что в настоящее время проводится выяснение времени и места происшествия, а также идет активный поиск всех участников группы с целью их привлечения к ответственности.

Издание «Страна» добавило, что громкий скандал разразился вокруг поведения этих молодых людей, особенно после того, как в социальных сетях стали обсуждать выбор их музыкального репертуара.

Одним из ярких моментов инцидента стало включение песни «Я русский» российского артиста Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, вблизи мемориала, посвященного военным, которым не удалось вернуться живыми с фронта. Эта ситуация спровоцировала неоднозначные реакции и вопросы о патриотизме и общественных нормах во время текущих событий в стране.

26 декабря украинское правительство внесло в Верховную раду проект закона, предполагающий вычеркивание русского из списка языков, подлежащих поддержке и защите.

Ранее пленный солдат ВСУ признался в незнании украинского языка и «новых западенских слов».