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В Киеве молодые люди отказались извиняться за российскую музыку

Слушавшие на улице Киева российскую музыку юноши не считают себя виновными
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Стрингер Кредит/РИА Новости

Молодые люди из Киева, задержанные за прослушивание российской музыки, отрицают свою вину и утверждают, что стали жертвами заказной кампании, сообщает украинское издание «Страна.ua».

После допроса в полиции задержанные заявили, что кампания против них носит «заказной характер» и в ней участвуют представители «силовых структур».

Они также пообещали «раскрыть имена заказчиков».

По информации издания, в скандале участвуют сыновья бывшего мэра Лимана Петра Цимидана, депутата и крупного застройщика Дмитрия Исаенко, а также банкира Вячеслава Юткина.

Громкий скандал вокруг поведения молодых людей разразился на днях. Они, по сообщению правоохранителей, перекрывали движение на улицах города и слушали российскую музыку. Полиция украинской столицы сообщила, что устанавливает время и место происшествия, а также идет активный поиск всех участников группы с целью их привлечения к ответственности.

26 декабря украинское правительство внесло в Верховную раду проект закона, предполагающий вычеркивание русского из списка языков, подлежащих поддержке и защите.

Ранее Арестович назвал офис Зеленского местом, где все говорят по-русски.

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