В Киеве молодые люди отказались извиняться за российскую музыку

Слушавшие на улице Киева российскую музыку юноши не считают себя виновными

Молодые люди из Киева, задержанные за прослушивание российской музыки, отрицают свою вину и утверждают, что стали жертвами заказной кампании, сообщает украинское издание «Страна.ua».

После допроса в полиции задержанные заявили, что кампания против них носит «заказной характер» и в ней участвуют представители «силовых структур».

Они также пообещали «раскрыть имена заказчиков».

По информации издания, в скандале участвуют сыновья бывшего мэра Лимана Петра Цимидана, депутата и крупного застройщика Дмитрия Исаенко, а также банкира Вячеслава Юткина.

Громкий скандал вокруг поведения молодых людей разразился на днях. Они, по сообщению правоохранителей, перекрывали движение на улицах города и слушали российскую музыку. Полиция украинской столицы сообщила, что устанавливает время и место происшествия, а также идет активный поиск всех участников группы с целью их привлечения к ответственности.

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