Украинская полиция пришла с обысками к юношам, слушавшим российскую музыку

На Украине прошли обыски в квартирах молодых людей, которые слушали на улицах Киева российские песни. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу национальной полиции Украины.

«Полицейские заявляют, что нашли оружие и боеприпасы. Обыск проводился в рамках уголовного производства по статье 263 УК («Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами»)», — говорится в сообщении.

Скандал вокруг поведения молодых людей разразился на днях. Они, по сообщению правоохранителей, перекрывали движение на улицах города и слушали российскую музыку. Полиция Киева сообщила, что устанавливает время и место происшествия, а также идет активный поиск всех участников группы с целью их привлечения к ответственности.

По информации СМИ, в скандале участвуют сыновья бывшего мэра Лимана Петра Цимидана, депутата и крупного застройщика Дмитрия Исаенко, а также банкира Вячеслава Юткина. Свою вину в прослушивании российской музыки они отрицают.

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