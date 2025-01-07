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Арестович: офис президента Украины является местом, где все говорят на русском языке

Арестович назвал офис Зеленского местом, где все говорят по-русски
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Alexey Arestovych/YouTube

Офис президента Украины является местом, где все говорят по-русски. Об этом заявил экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович блогеру Николаю Фельдману, комментируя отказ Владимира Зеленского проводить интервью с американским блогером Лексом Фридманом на русском языке.

«Все переговоры велись на русском, все разговоры за кадром велись на русском. Офис президента — это место, где говорят на русском языке. Все без исключения, включая Зеленского. Всегда. Никаких внутренних исключений не бывает, это только официоз», — сказал Арестович.

По его словам, за время работы в администрации президента, где он провел 2,5 года, не было ни одного совещания, которое было бы проведено не на русском языке.

В настоящее время ситуация точно такая же, добавил он.

Трехчасовое интервью с Зеленским вышло 5 января. Украинский президент во время него говорил преимущественно на украинском языке, хотя Фридман, который свободно говорит по-русски, хотел, чтобы разговор велся именно на нем. В итоге они использовали три языка.

Во время беседы Зеленский несколько раз выругался матом и заявил о своем презрении к россиянам.

Ранее в офисе Зеленского объяснили использование президентом мата в интервью.

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