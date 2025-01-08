Безумный Маск. Биограф миллиардера заявил о его серьезных проблемах с психикой

Daily Beast: биограф заявил, что Маск сходит с ума и может быть опасным для США

Психическое состояние американского миллиардера Илона Маска стремительно ухудшается, он становится опасным для США, заявил биограф предпринимателя Сет Абрамсон. По его словам, уходящей администрации президента Джо Байдена необходимо принять «срочные меры», чтобы защитить страну от «правления» бизнесмена.

Маск сходит с ума?

Биограф Сет Абрамсон заявил, что Маск якобы «может сойти с ума».

«Я всерьез верю, что Илон Маск может сойти с ума. Я биограф Маска, который следил за его поведением в интернете в течение последних двух лет. Учитывая, что он страдал от психических заболеваний, употребления тяжелых наркотиков и парализующего стресса, есть основания опасаться, что он глубоко нездоров», — сказал Абрамсон.

Он подчеркнул, что состояние Маска ставит под угрозу все американское общество, учитывая его влияние на избранного американского президента Дональда Трампа.

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Биограф отметил, что личные проблемы Маска не вызывали бы всеобщего беспокойства, если бы не имели «драматических последствий для общества».

«Его безумие и нарастающее подстрекательство к насилию подвергают опасности нас всех», — добавил Абрамсон.

Разорвать контракты и сдать федералам

По мнению Абрамсона, уходящей администрации Джо Байдена нужно принять «меры предосторожности» до 20 января, когда в должность президента вступит Дональд Трамп. Биограф Маска объяснил — с миллиардером следует расторгнуть контракты, заблокировать создание продвигаемого им департамента по достижению госэффективности, а также инициировать федеральные расследования относительно возможной угрозы нацбезопасности.

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«Если не будет предпринято никаких действий — а я подозреваю, что никаких действий не будет предпринято, — [ответственность за] то, что этот человек в своем растущем безумии сделает с Америкой в качестве «президента США» в ближайшие годы, будет лежать на плечах не только его и его сторонников, но и тех, кто проигнорировал срочные предупреждения, подобные этому», — резюмировал Абрамсон.

Издание напомнило, что в течение последней недели Маск ежедневно оставлял по нескольку десятков записей в соцсетях.

Европа против Маска

Американский миллиардер активно комментирует происходящие в мире события. В конце декабря он заявил, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. Позже нелестно отозвался о канцлере Олафе Шольце. Маск указал, что тот проиграет на выборах и назвал его «болваном» и «дерьмом». Шольц в ответ скзаал, что Маск — тролль.

В начале января предприниматель обвинил британского премьера Кира Стармера в соучастии в массовых изнасилованиях девочек.

«Стармер должен уйти, и ему должны предъявить обвинения за его соучастие в самом страшном массовом преступлении в истории Британии», — заявил Маск.

Стармер назвал слова миллиардера ложью и добавил, что Маска не интересуют жертвы массовых изнасилований в Великобритании. По мнению премьера, бизнесмен «заинтересован сам в себе».

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро после заявлений Маска обратился к Еврокомиссии с призывом жестче регулировать цифровое пространство, а президент Франции Эммануэль Макрон указал, миллиардер вмешивается в выборы в других странах, в частности, в Германии.