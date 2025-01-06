Стармер ответил на обвинения Маска о сексуальном насилии над детьми

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ложью заявления американского предпринимателя Илона Маска о том, что глава британского правительства якобы был замешан в сексуальных преступлениях, которые совершались в отношении несовершеннолетних на севере Англии. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Тех, кто как можно сильнее распространяет ложь и дезинформацию, не интересуют жертвы. Они заинтересованы в самих себе», — сказал премьер.

Стармер подчеркнул, что любит пикировки в политике и жаркие дебаты, однако они должны основываться на фактах и правде, а не на лживых утверждениях.

До этого Маск обвинил британского премьер-министра в соучастии в массовых изнасилованиях девочек в королевстве. По словам бизнесмена, в Великобритании для предъявления обвинений в совершении тяжких преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы.

В то время, когда в Британии фиксировались эти нападения, прокурорскую службу возглавлял Стармер. Под его руководством Королевская прокуратура прекратила расследование, несмотря на неопровержимые доказательства. По мнению Маска, это связано с тем, что Стармер мог быть в этом замешан.

Ранее Стармера попросили оценить заявление Маска о тирании в Британии.