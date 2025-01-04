Шольц назвал Маска троллем

Шольц заявил, что Маск всеми силами пытается привлечь внимание словами о ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал американского предпринимателя Илона Маска троллем. Об этом немецкий канцлер заявил изданию Stern.

«В социальных сетях много людей, которые хотят привлечь внимание резкими высказываниями. Правило такое: не кормите тролля», — подчеркнул он.

До этого кандидат в канцлеры от немецких «Зеленых» и вице-канцлер Роберт Хабек резко осудил Маска за его публичную поддержку крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Он назвал сочетание огромного состояния Маска, его контроля над влиятельными медиаплатформами и технологиями искусственного интеллекта, а также игнорирование им общепринятых правил прямой угрозой немецкой демократии.

При этом Маск на своей странице в соцсети X назвал вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека предателем немецкого народа.

Ранее Маск объяснил, почему поддерживает ультраправую партию «Альтернатива для Германии».