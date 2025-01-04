«Служили на одной базе». Связаны ли взрыв у отеля Трампа и наезд на толпу в Новом Орлеане

Guardian: взорвавший Tesla и въехавший в толпу в Новом Орлеане служили вместе

Мэттью Ливельсбергер, взорвавший Tesla Cybertruck у отеля Трампа, служил в спецназе и был отставным американским военным. Перед взрывом он покончил с собой и оставил записку — он назвал свой акт «тревожным звонком». Выяснилось, что Ливельсбергер служил на одной базе с Шамсуддином Джаббаром, который в тот же день въехал в толпу в Новом Орлеане. Что двигало военным и связаны ли два теракта — в материале «Газеты.Ru».

Записки американцам

Взрыв у отеля Trump International прогремел еще 1 января: погиб водитель, семь человек пострадали. По словам главы полиции Лас-Вегаса Кевина Макмэхилла, Tesla Cybertruck сначала задымился.

Позже выяснилось, что перед взрывом находящийся за рулем мужчина покончил с собой. Им оказался военный Мэтью Ливельсбергер. Он оставил предсмертную записку, в которой объяснил поступок.

«Это не был теракт, это был тревожный звонок. Американцы обращают внимание только на зрелища и насилие. Какой лучший способ донести свою точку зрения, чем трюк с фейерверками и взрывчаткой?» — написал Ливельсбергер.

Он добавил, что хотел избавиться от «бремени памяти о жизнях, которые он забрал», а также «братьях по оружию», которых потерял. Речь, видимо, шла о его сослуживцах.

Полицейские обнаружили в автомобиле телефон Ливельсбергера. В нем была еще одна заметка. Военный писал, что «сослуживцам, ветеранам и всем американцам пора проснуться», потому что власти страны «слабые» и «служат только для собственного обогащения».

«Мы — Соединенные Штаты Америки, лучшая страна... Чтобы когда-либо существовать, но прямо сейчас мы неизлечимо больны и движемся к коллапсу», — следует из записки Ливельсбергера.

Агент ФБР Спенсер Эванс рассказал, что взорвавший автомобиль, вероятно, страдал посттравматическим стрессовым расстройством. Следователи знают, что у Ливельсбергера были «семейные проблемы или личные обиды, которые могли быть провоцирующими факторами».

Помощник шерифа Дори Корен уточнил, что погибший выражал недовольство из-за конфликтов в разных частях света и внутренних проблем США. Правоохранители изучают все записи в мобильном телефоне Ливельсбергера.

Отношение к Трампу и связь с терактом в Новом Орлеане

Несмотря на место совершения теракта, Ливельсбергер не испытывал ненависти к избранному президенту США Дональду Трампу , сообщил представитель ФБР Спенсер Эванс. В ведомстве назвали произошедшее «трагическим случаем самоубийства».

«Субъект не испытывал враждебности по отношению к избранному президенту», — рассказал он на брифинге.

Взрыв Tesla Cybertruck произошел всего через несколько часов после теракта в Новом Орлеане, когда военный Шамсуддин Джаббар въехал в толпу людей . По словам источников Guardian в правоохранительных органах, Cybertruck арендовали в той же компании, в которой арендовал свой автомобиль Джаббар.

Собеседники издания рассказали, что Ливельсбергер и Джаббар вместе служили на военной базе Fort Bragg (теперь называется Fort Liberty). Пока следователи устанавливают, знали ли военнослужащие друг друга. Неизвестно, проходили ли они службу в одно время или в одной части. Сейчас там служат более 50 тысяч человек.

Источники Guardian рассказали, что военные служили в Афганистане в 2009 году. По предварительным данным, теракты в Новом Орлеане и Лас-Вегасе никак не связаны. Представитель ФБР подчеркнул, что Джаббар, вероятно, действовал в одиночку.

Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social назвал США «катастрофой» и «посмешищем» после терактов в Лас-Вегасе и Новом Орлеане. По словам республиканца, Минюст, ФБР и прокуроры штатов от демократов «не выполнили свою работу». Миллиардер Илон Маск после случившегося призвал к «серьезной реформе в ФБР».