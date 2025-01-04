«Служили на одной базе». Связаны ли взрыв у отеля Трампа и наезд на толпу в Новом Орлеане

Записки американцам
Взрыв у отеля Trump International прогремел еще 1 января: погиб водитель, семь человек пострадали. По словам главы полиции Лас-Вегаса Кевина Макмэхилла, Tesla Cybertruck сначала задымился.
Позже выяснилось, что перед взрывом находящийся за рулем мужчина покончил с собой. Им оказался военный Мэтью Ливельсбергер. Он оставил предсмертную записку, в которой объяснил поступок.
«Это не был теракт, это был тревожный звонок. Американцы обращают внимание только на зрелища и насилие. Какой лучший способ донести свою точку зрения, чем трюк с фейерверками и взрывчаткой?» — написал Ливельсбергер.
Он добавил, что хотел избавиться от «бремени памяти о жизнях, которые он забрал», а также «братьях по оружию», которых потерял. Речь, видимо, шла о его сослуживцах.
Полицейские обнаружили в автомобиле телефон Ливельсбергера. В нем была еще одна заметка. Военный писал, что «сослуживцам, ветеранам и всем американцам пора проснуться», потому что власти страны «слабые» и «служат только для собственного обогащения».
«Мы — Соединенные Штаты Америки, лучшая страна... Чтобы когда-либо существовать, но прямо сейчас мы неизлечимо больны и движемся к коллапсу», — следует из записки Ливельсбергера.
Агент ФБР Спенсер Эванс рассказал, что взорвавший автомобиль, вероятно, страдал посттравматическим стрессовым расстройством. Следователи знают, что у Ливельсбергера были «семейные проблемы или личные обиды, которые могли быть провоцирующими факторами».
Помощник шерифа Дори Корен уточнил, что погибший выражал недовольство из-за конфликтов в разных частях света и внутренних проблем США. Правоохранители изучают все записи в мобильном телефоне Ливельсбергера.
Отношение к Трампу и связь с терактом в Новом Орлеане
Несмотря на место совершения теракта, Ливельсбергер не испытывал ненависти к избранному президенту США Дональду Трампу, сообщил представитель ФБР Спенсер Эванс. В ведомстве назвали произошедшее «трагическим случаем самоубийства».
«Субъект не испытывал враждебности по отношению к избранному президенту», — рассказал он на брифинге.
Взрыв Tesla Cybertruck произошел всего через несколько часов после теракта в Новом Орлеане, когда военный Шамсуддин Джаббар въехал в толпу людей. По словам источников Guardian в правоохранительных органах, Cybertruck арендовали в той же компании, в которой арендовал свой автомобиль Джаббар.
Собеседники издания рассказали, что Ливельсбергер и Джаббар вместе служили на военной базе Fort Bragg (теперь называется Fort Liberty). Пока следователи устанавливают, знали ли военнослужащие друг друга. Неизвестно, проходили ли они службу в одно время или в одной части. Сейчас там служат более 50 тысяч человек.
Источники Guardian рассказали, что военные служили в Афганистане в 2009 году. По предварительным данным, теракты в Новом Орлеане и Лас-Вегасе никак не связаны. Представитель ФБР подчеркнул, что Джаббар, вероятно, действовал в одиночку.
Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social назвал США «катастрофой» и «посмешищем» после терактов в Лас-Вегасе и Новом Орлеане. По словам республиканца, Минюст, ФБР и прокуроры штатов от демократов «не выполнили свою работу». Миллиардер Илон Маск после случившегося призвал к «серьезной реформе в ФБР».