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Подозреваемый в подрыве Cybertruck не испытывал неприязни к Трампу

Reuters: подозреваемый в подрыве Cybertruck не испытывал неприязни к Трампу
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Alcides Antunes/via Reuters

Подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Лайвелсбергер не испытывал неприязни к избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ФБР.

По данным ведомства, Лайвелсбергер страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Представитель бюро отметил, что инцидент не связан с террористическими атаками в Лас-Вегасе и Новом Орлеане.

Tesla Cybertruck взорвался 1 января рядом с отелем Trump International Hotel. Основатель компании Tesla Илон Маск предположил, что взрыв мог быть результатом теракта.

Ливельсбергер проходил службу на территории Украины. По данным шерифа Лас-Вегаса Кевина Макмахилла, подозреваемый в подрыве электромобиля служил в Германии в подразделении, в котором обучали украинских военнослужащих.

Ранее Маск призвал к реформе ФБР после наезда на толпу и подрыва Tesla в США.

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