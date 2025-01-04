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Подорвавший Cybertruck у башни Трампа оставил записку

Подорвавший Cybertruck у башни Трампа назвал свой акт «тревожным звонком»
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Sara Livelsberger/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подорвавший Tesla у башни Трампа отставной военный Мэтью Ливельсбергер оставил записку, в которой назвал свой акт «тревожным звонком». По его словам, самоподрыв и взрыв автомобиля не были терактом, передает телеканал NBC.

«Это не был теракт, это был тревожный звонок. Американцы обращают внимание только на зрелища и насилие. Какой лучший способ донести свою точку зрения, чем трюк с фейерверками и взрывчаткой?» — говорилось в записке военного.

Также мужчина заявил, что ему хотелось избавиться от бремени памяти о жизнях, которые он забрал, и братьях по оружию, которых он потерял.

По данным Associated Press, 37-летний Ливельсберг страдал от депрессии и ПТСР, чему в значительной мере способствовало участие в миссии в Афганистане. Также мужчина неоднократно получал черепно-мозговые травмы.

До этого ФБР выяснило, что подозреваемый в подрыве Cybertruck не испытывал неприязни к Трампу.

Tesla Cybertruck взорвался 1 января рядом с отелем Trump International Hotel. Основатель компании Tesla Илон Маск предположил, что взрыв мог быть результатом теракта.

Ливельсбергер проходил службу на территории Украины. По данным шерифа Лас-Вегаса Кевина Макмахилла, подозреваемый в подрыве электромобиля служил в Германии в подразделении, в котором обучали украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck у башни Трампа служил на Украине.

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