Организатора гей-туров нашли мертвым в СИЗО. В чем обвиняли главу «Мен Тревел»

Baza: глава «Мен тревел» Андрей Котов мог покончить с собой в СИЗО

Минувшей ночью в СИЗО «Водник» обнаружили тело обвиняемого в организации гей-туров Андрея Котова. По данным Telegram-канала Baza, мужчина мог покончить с собой. Официальных данных о случившемся пока нет. Известно, что арестованный отрицал обвинения и заявлял, что во время задержания его избили. Что известно о деле главы «Мен Тревел» — в материале «Газеты.Ru».

Минувшей ночью в камере СИЗО «Водник» обнаружили тело арестованного на два месяца директора туристической фирмы «Мен Тревел» Андрея Котова. По информации Baza, мужчина был в крови, а одна из предварительных причин его смерти — самоубийство. Это следует из характера травм на теле, уточнили источники mk.ru. Также известно, что труп 48-летнего предпринимателя нашли около двух часов ночи 29 декабря. Следователи проверяют все версии и устанавливают обстоятельства случившегося.

В чем обвиняли Котова

Решением Головинского районного суда Москвы 2 декабря бизнесмена арестовали на два месяца. Котова обвиняли в организации деятельности экстремистской организации. Ему предъявили обвинения по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК России.

«По версии следствия, Котов являлся учредителем туристического клуба, занимающегося организацией туристических поездок, на которых происходила пропаганда объединения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Котов действовал умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью максимального извлечения прибыли компании, в которой осуществлялась пропаганда идеологии объединения (движения) ЛГБТ среди граждан», — сообщали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

О задержании Андрея Котова стало известно 30 ноября. По словам адвоката, сторона обвинения не смогла предоставить достаточно доказательств для ареста. Защитник бизнесмена отметил — следователи якобы не могут подтвердить, что его подзащитный организовывал туры именно для представителей ЛГБТ. Сам Котов рассказал, что устраивал туры в Подмосковье и по Волге.

«В моих личных телефонах есть видео, фото, где наши участники посещают музеи, катаются на катере, матрасах, загорают. Прекрасно видно, что это обычные туристические поездки. Никаких призывов, тем более к какому-то экстремизму там нет», — заявлял он.

По данным следствия, Котов организовывал поездки для гомосексуальных мужчин, в том числе за границу. Фирму, которую возглавлял бизнесмен, зарегистрировали 14 марта 2024 года.

Бизнесмен говорил, что его избили полицейские

В ходе судебного заседания Андрей Котов рассказал, что во время задержания полицейские избили его, а также обсуждали его личную жизнь и требовали передать на камеру привет сослуживцам.

По словам бизнесмена, силовики пришли к нему домой в Ховрине ночью. В задержании и обыске принимали участие 15 правоохранителей, которые «избили его до кровоподтеков», напомнил Telegram-канал «Осторожно, новости». Побои позже зафиксировал адвокат Котова. По данным издания, полицейские разглядывали интимные фотографии предпринимателя и смеялись над ним .

В ночь на 30 ноября силовики провели рейды по столичным ночным клубам. В МВД объяснили, что в одном из заведений на Складочной улице «пропагандировали идеологию ЛГБТ».

«Несмотря на то, что я по образованию врач-психотерапевт, я затрудняюсь ответить, в какой степени посттравматический синдром нанесен был данной процедурой задержания и для чего требовались все вот эти следственные процедуры, которые надо мной произвели во время задержания», — закончил речь в суде Котов.

Позже Росфинмониторинг внес имя 48-летнего предпринимателя в список террористов и экстремистов.

Что известно об Андрее Котове

Бизнесмен родился в Иванове, в Москву перебрался, будучи еще студентом. Молодой человек никогда не скрывал своих взглядов и предпочтений, а в открытом доступе можно найти порноматериалы с его участием, сообщило издание Life.ru.

Котов отучился во ВГИКе, стал видеооператором. Работал по профессии: снимал свадьбы, корпоративы, а также создавал рекламные и социальные ролики. Журналисты выяснили, что предприниматель даже участвовал в госзакупках, но не выиграл ни одни торги.

В 2016 году Котов взял себе псевдоним Невский и вместе с проектом «умные рыбные фермы» стал резидентом «Сколкова».

Андрей Котов жил попеременно в двух квартирах, обе однушки находились в Ховрине.