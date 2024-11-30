В МВД объяснили рейды на московские клубы пропагандой ЛГБТ

Силовики провели рейды в ряде московских клубов в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

По заявлению ведомства, в одном из клубов на Складочной улице осуществлялась пропаганда идеологии ЛГБТ, и при проверке заведения были изъяты «смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и иные предметы, имеющие значение для принятия процессуального решения».

В ночь на 30 ноября Telegram-каналы сообщили о рейдах в столичных ночных клубах. По данным «Осторожно, новости», силовики пришли в заведения Mono и Arma (бывший «Мутабор»), а также в клуб SIMACH. РЕН ТВ сообщал о рейде в «Инферно».

По данным Telegram-канала Baza, в клубе «Арма» проверки продолжались три часа, в результате чего были задержаны десятки людей. В чем обвиняли задержанных, не уточняется. Как сообщил канал, многие из посетителей клуба были направлены в лабораторию на медосвидетельствование. При этом всех задержанных спрашивали о том, где они проживают и работают и употребляли ли они запрещенные вещества.

До этого суд Москвы арестовал мужчину за посты с символикой ЛГБТ в соцсети.

Ранее в России предложили запретить сказку Пушкина за пропаганду ЛГБТ.