Обвиняемый в организации гей-туров россиянин покончил с собой в камере СИЗО

Mash: организатор гей-туров по РФ Котов покончил с собой в камере СИЗО «Водник»

Тело 48-летнего директора туристической фирмы «Мен Тревел» Андрея Котова (признан террористом и экстремистом в РФ) обнаружили в камере следственного изолятора «Водник». Обвиняемый в организации гей-туров мужчина покончил с собой, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, директор турфирмы был фигурантом уголовных дел по статьям «Создание и распространение детской гей-порнографии» и «Организация деятельности экстремистской организации».

Мужчину задержали ночью в начале декабря и арестовали на два месяца.

2 декабря Головинский суд Москвы арестовал Котова до 28 января 2025 года. Его задержали в конце ноября. Следствие считает, что директор турфирмы якобы устраивал путешествия исключительно для мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

При этом мужчина отрицает свою вину, а защита Котова заявляла, что доказательств в деле нет, и в информации о турах не было даже намека на ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Более того, Котов утверждал, что его избили во время задержания. Якобы к нему в дом ночью вломились 15 силовиков, применили физическую силу и угрожали использовать электрошокер. Кроме того, они изучили личные фотографии мужчины пикантного содержания и смеялись над ними.

Ранее сообщалось, что россиянин пытался свести счеты с жизнью после обмана телефонных мошенников.