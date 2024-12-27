«Им ничто не угрожало». Почему россиян с Ursa Major не подняли на борт норвежского судна

Медведев заявил, что Европе нельзя прощать отказ в помощи морякам с Ursa Major

Судно Oslo Carrier 3 не принимало на борт моряков с Ursa Major, так как получило соответствующий приказ от испанской спасательной службы, а жизням россиян на тот момент ничего не угрожало, заявил судовладелец Bulkship Management. Более того, весь экипаж норвежского судна был русским, включая капитана. Однако российская «Оборонлогистика» обвинила норвежское судно в отказе спасать их экипаж. В Кремле назвали произошедшее «вопиющим случаем», а в Совфеде — «элементарной человеческой подлостью».

Cудовладелец норвежского судна Oslo Carrier 3 объяснил, что его экипаж не оказал помощь морякам с потерпевшего крушение российского сухогруза Ursa Major, так как на помощь им направлялось другое судно, отправленное Морским спасательно-координационным центром в Картахене.

«Морской спасательно-координационный центр приказал капитану не брать на борт экипаж с судна, терпящего бедствие, поскольку спасательная лодка была на пути к месту происшествия. Спасательная шлюпка была закреплена вдоль нашего судна до прибытия спасательной лодки», — говорится в сообщении компании Bulkship Management.

Погодные условия в районе были хорошими, «непосредственной опасности для моряков не было», подчеркнули в BM.

Как рассказал Klops.ru представитель компании «Балкшип Менеджмент Калининград», в составе экипажа Oslo Carrier 3 все россияне, включая капитана. Среди моряков было много калининградцев.

«Хоть судно и ходит под флагом Норвегии, его управляющая компания из Калининграда. Никакой русофобией никто не страдает — на борту все русские. Корабль плыл в датский город Кёге, когда ребята увидели сигнал SOS. Тонущие забрались на спасательный катер, который пришвартовали к Oslo Carrier 3. Потом обоим судам прилетела команда оставаться на месте», — подтвердил Mash работник с Oslo Carrier 3.

Из-за обвинений со стороны компании «Оборонлогистика», которой принадлежит Ursa Major, на электронную почту «Балкшип Менеджмент Калининград» посыпались гневные сообщения, некоторые из них непосредственно содержали угрозы.

«Норвегия запятнала честь»

Накануне «Оборонлогистика» сообщила, что Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Норвежское судно обвинили в нарушении десятой статьи Международной конвенции о спасании 1989 года, которая требует от судов оказания помощи в случае бедствия. В частности, она обязывает суда оказывать помощь другим судам, находящимся в опасности, если это не создает чрезмерной угрозы для их собственных членов экипажа или судна. Статья 10 также подчеркивает важность безотлагательного реагирования на случаи бедствия.

В итоге моряков с Ursa Major спасли испанские моряки с судна Salvamar Drago, подошедшего к шлюпке через некоторое время. Россиян доставили в порт испанского Картахена и разместили в гостинице.

Депутат Госдумы, бывший морской офицер Андрей Колесник заявил, что норвежцы запятнали свою честь, отказавшись помочь морякам. По всем международным правилам и нормам они были обязаны помочь экипажу тонущего корабля, утверждает он.

«По международному морскому праву любое судно, видящее, что другое терпит бедствие, должно оказать ему помощь. Но что ожидать, когда многие западные страны отказываются от соблюдения любых международных договоров и конвенций.

Норвегия сильно помогала Гитлеру, возможно, в связи с этим и не захотела помогать россиянам»,

— заявил Колесник «Аргументам и фактам».

Он напомнил, что норвежцы когда-то были «грозой всех морей». Однако теперь, по мнению парламентария, они не более чем «холуи», «отбросившие человечность».

В Совете Федерации тоже раскритиковали действия моряков с Oslo Carrier 3.

«Это элементарная человеческая подлость», — сказал первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Он также саркастически отметил, что таким образом Норвегия «благодарит» Россию за освобождения страны от нацизма во время Второй мировой войны.

Норвежские моряки отказались спасать тонущих россиян с Ursa Major. Они сослались на запрет Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном... 27 декабря 09:45

Европе нельзя прощать инцидент с тонущими российскими моряками с судна Ursa Major, норвежский корабль отказался помогать российскому экипажу, подчеркнул в свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Этого прощать нельзя! Будем действовать, ибо сказано: «Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечестивого» (Псалтирь 57:11)» — написал он в Telegram.

Не оставили произошедшее без комментариев и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что норвежцы заслуживают «тотального порицания».

«Если действительно не была оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания», — заключил представитель Кремля.

Теракт в международных водах

Российское торговое судно Ursa Major вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января. ЧП на судне произошло спустя почти две недели после отбытия, 23 декабря. Ursa Major затонуло в международных водах Средиземного моря между испанским городом Мурсия и алжирским Ораном.

В результате инцидента двое членов экипажа пропали без вести, 14 других моряков были спасены и переправлены в испанский порт Картахена. Все они — граждане РФ.

В «Оборонлогистике» считают, что причиной крушения стал террористический акт. В пресс-службе компании уточнили, что, согласно показаниям членов экипажа, с правого борта судна в районе кормовой части произошли три последовательных взрыва. После этого оно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, так как в судовые помещения хлынула вода.

Уголовное дело возбуждено не по статье о теракте, а по ч. 3 ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).