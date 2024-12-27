Норвежские моряки отказались спасать тонущих россиян с Ursa Major. Они сослались на запрет

Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major, сославшись на некий запрет. Компания «Оборонлогистика» считает этот отказ нарушением Международной конвенции о спасании 1989 года, которая требует от судов оказывать помощь в случае бедствия.

Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт моряков с российского судна Ursa Major по неизвестной причине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании-владельца «Оборонлогистика».

Там пояснили, что спасательная шлюпка с моряками направилась к Oslo Carrier 3, который находился неподалеку, но при приближении к судну экипаж отказался их принять, сославшись на некий запрет. При этом часть экипажа судна была русскоязычной.

Грубое нарушение конвенции

Компания «Оборонлогистика» назвала этот отказ грубым нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании 1989 года, которая требует от судов оказания помощи в случае бедствия.

Конвенция была разработана под эгидой Международной морской организации (IMO) для улучшения условий международного морского спасения, определения прав и обязанностей сторон, а также для установления механизмов обеспечения безопасности на море.

Десятая статья конвенции касается обязанности оказания помощи судами в случае бедствия на море. В частности, она обязывает суда оказывать помощь другим судам, находящимся в опасности, если это не создает чрезмерной угрозы для их собственных членов экипажа или судна. Это положение является частью общих принципов, регулирующих спасение, и направлено на обеспечение обязательной помощи и безопасности жизни на море, независимо от происхождения судов и страны их владельцев.

Статья 10 также подчеркивает важность обязанности безотлагательно реагировать на случаи бедствия, чтобы избежать потерь среди экипажей и предотвратить экологические катастрофы, такие как разливы нефти. Это обязательство распространяется на все суда, которые должны действовать в рамках международного права спасания и не иметь препятствий, например, не полагаясь на политические или экономические ограничения.

Пробоина на судне Ursa Major после взрывов: владелец затонувшего сухогруза раскрыл новые подробности На российском судне Ursa Major, затонувшем 23 декабря в Средиземном море, обнаружена пробоина... 26 декабря 08:24

23 декабря российское торговое судно Ursa Major затонуло в международных водах Средиземного моря между испанским городом Мурсия и алжирским Ораном. Судно, которое было под российским флагом, вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря и направлялось во Владивосток, где должно было прибыть 22 января. По информации издания El Espanol, крушение произошло вследствие взрыва в машинном отделении.

В результате инцидента двое членов экипажа пропали без вести, 14 других моряков были спасены и переправлены в испанский порт Картахена. Все члены экипажа являлись гражданами России.

В «Оборонлогистике» считают, что причиной крушения стал террористический акт. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил следователям представить доклад о ходе расследования.