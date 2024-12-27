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Экипаж тонущего российского судна Ursa Major спасли испанские моряки

Испанские моряки спасли экипаж тонущего Ursa Major после отказа норвежцев
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Архив/Yoruk Isik/Reuters

Экипаж российского судна Ursa Major, тонувшего в Средиземном море, спасли испанские моряки с судна Salvamar Drago. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе владельца Ursa Major — группы компаний «Оборонлогистика».

«Подошли два испанских спасательных судна. Одно из них, Salvamar Drago, подошло к шлюпке, забрало на борт членов экипажа и доставило их в порт города Картахена (Испания). Экипаж был размещен в местной гостинице», — сказали в компании.

Из 16 членов экипажа спасли 14, двое пропали без вести.

Как сообщили в пресс-службе «Оборонлогистики», после крушения судна спасательная шлюпка с моряками сначала направилась к норвежскому судну Oslo Carrier 3, которое находилось неподалеку, но при приближении к судну экипаж отказался их принять, сославшись на некий запрет.

До этого зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов выразил мнение, что крушение сухогруза оказалось выгодно Великобритании и Соединенным Штатам – эти государства уже заявляли о своем намерении «выкурить» Россию с международных морских просторов.

24 декабря российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении корабля. 14 членов экипажа спасли, двое пропали без вести. Сухогруз вез из Санкт-Петербурга во Владивосток многотонные портовые краны. Подробности о крушении – в материале «Газеты.Ru».

Ранее владелец затонувшего сухогруза раскрыл новые подробности.

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