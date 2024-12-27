В России назвали подлостью отказ норвежцев помочь тонущему российскому судну

Отказ норвежских моряков оказать помощь членам экипажа российского корабля Ursa Major, затонувшего в Средиземном море, показал их человеческую подлость. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это элементарная человеческая подлость», — подчеркнул он, комментируя инцидент.

Джабаров отметил, что таким образом Норвегия «благодарит» Россию за освобождения страны от нацизма во время Второй мировой войны.

23 декабря в акватории Средиземного моря затонул российский корабль обеспечения Ursa Major. Перед этим в машинном отделении судна произошел взрыв.

Корабль принадлежал «дочке» компании «Оборонлогистика», которая входит в структуру военного ведомства РФ. Судно направлялось из Санкт-Петербурга во Владивосток и перевозило многотонные портовые краны.

Во время инцидента удалось спасти 14 из 16 членов экипажа. Еще два человека пропали без вести.

При этом 27 декабря пресс-служба компании «Оборонлогистика» заявила, что в момент крушения Ursa Major рядом проходило судно Oslo Carrier 3 под флагом Норвегии. Члены экипажа второго корабля не стали помогать российским морякам, грубо нарушив 10 статью Международной конвенции о спасении.

В результате попавших в беду людей спасли испанские моряки с судна Salvamar Drago.

Ранее в Госдуме высказались об отказе норвежцев принять экипаж Ursa Major.